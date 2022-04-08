يستضيف إنتر منافسه هيلاس فيرونا غدا السبت على ملعب «سان سيرو» في افتتاح المرحلة الـ 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ويبتعد «النيراتزوري»، الذي يملك 63 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن المتصدر ميلان، وبالتالي فإن تحقيق النقاط الثلاث مهمة جدا بالنسبة للإنتر.



ويسعى يوفنتوس للعودة من بعيد والمنافسة على لقب «الكالتشيو» عندما يحل ضيفا على كالياري، حيث يحتل «اليوفي» المركز الرابع برصيد 59 نقطة.



ويلتقي كذلك إمبولي مع سبيزيا في افتتاح مباريات المرحلة.



فرنسا



تنطلق مساء اليوم الجمعة مباريات المرحلة الـ 31 من الدوري الفرنسي، حيث يلتقي لوريان مع سانت إيتيان، فيما يلعب غدا ريمس مع رين، وكليرمون فووت مع باريس سان جيرمان.



ألمانيا



يقص بوروسيا دورتموند الوصيف شريط منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الألماني عندما يستضيف شتوتغارت، فيما تقام غدا السبت 5 مباريات، إذ يلعب بايرن ميونيخ مع أوغسبورغ، وكولن مع ماينتس، وغرويتر فورث مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وفولفسبورغ مع أرمينيا بيليفيلد، وهرتا برلين مع يونيون برلين في «ديربي العاصمة».



واستفاد أوغسبورغ على أكمل وجه من مباراته المؤجلة من المرحلة الـ 26 للابتعاد عن منطقة الهبوط، وذلك بفوزه على ضيفه ماينتس 2-1.



ويدين أوغسبورغ بحسمه هذه المباراة التي تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف ماينتس، بفوزه الثالث في آخر أربع مباريات الى البديل السويسري روبن فارغاس الذي أعاده الى المقدمة بعد دقيقتين فقط على دخوله الملعب (56). وكان أوغسبورغ البادئ بالتسجيل منذ الدقيقة 11 من ركلة جزاء نفذها الهولندي جيفري غاويلي، قبل أن يعادل السويسري سيلفان فيدمر للضيوف مطلع الشوط الثاني (54). وبثأره من ماينتس الذي أذله ذهابا 4-1، رفع أوغسبورغ رصيده الى 32 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق 6 نقاط عن منطقة الخطر قبل 6 مراحل على ختام الموسم، فيما تجمد رصيد ماينتس عند 38 في المركز العاشر بعد تلقيه الهزيمة الثانية عشرة.