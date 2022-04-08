يتحضر ريال مدريد المتصدر لأسبوع حاسم من خلال استضافة خيتافي المتعثر غدا السبت في المرحلة الـ 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم. ومع دخول الموسم أمتاره الأخيرة، يدرك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن فريقه «الملكي» اقترب كثيرا من حسم معركة اللقب المحلي ولا يريد بالتالي أن يمنح أي أمل لملاحقيه بالعودة من بعيد. ويتربع ريال على الصدارة بفارق 12 نقطة عن كل من المنتفض برشلونة وجاره اللدود أتلتيكو مدريد وإشبيلية مع مباراة مؤجلة للنادي الكاتالوني. وإدراكا منه بأن المشاركة في دوري الأبطال باتت مهددة بعدما كان ينافس ريال على اللقب، يفتتح إشبيلية المرحلة اليوم الجمعة على أرضه في مباراة سهلة على الورق ضد غرناطة السادس عشر، لكن على فريق المدرب خولن لوبيتيغي الخروج من كبوته كي لا يسمح لجاره الأندلسي ريال بيتيس باللحاق به كونه لا يتخلف عنه سوى بفارق أربع نقاط قبل مباراته غدا السبت مع مضيفه قادش السابع عشر. ويدرك إشبيلية، الذي ودع أيضا خلال هذه السلسلة السلبية مسابقته المفضلة «يوروبا ليغ» من ثمن النهائي على يد وست هام الإنجليزي، أن الخطأ ممنوع قبل استضافته ريال مدريد، لاسيما أن بانتظاره أيضا مواجهة أتلتيكو في المرحلة 37 قبل الأخيرة وفياريال خلال المرحلة 35 على ملعب «لا سيراميكا».



بدوره، يحل أتلتيكو مدريد ضيفا غدا السبت على ريال مايوركا وتفكيره في مكان آخر، إذ يستضيف الأربعاء المقبل مان سيتي الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بعد خسارته ذهابا 0-1. ويلعب كذلك فياريال مع أتلتيك بلباو.