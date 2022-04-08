قطع ريال مدريد الإسباني أكثر من نصف الطريق نحو الثأر من مضيفه تشلسي الإنجليزي وتجريده من اللقب بالفوز عليه 3-1 بفضل ثلاثية الفرنسي كريم بنزيمة الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما عاد بايرن ميونيخ الألماني من ملعب فياريال الإسباني بهزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم وجاءت بنتيجة 0-1.



على ملعب «ستامفورد بريدج»، فرض بنزيمة نفسه نجم اللقاء بدون منازع بتسجيله الأهداف الثلاثة للنادي الملكي (21 و24 و46)، فيما كان هدف تشلسي الوحيد من نصيب الألماني كاي هافيرتس (40).



وبفوزه الأربعاء في لندن، سيخوض متصدر الدوري الإسباني لقاء الإياب الثلاثاء المقبل بأريحية بفضل هدافه المتألق بنزيمة الذي رفع رصيده الى 37 هدفا في 36 مباراة هذا الموسم في كل المسابقات، بينها 11 في 8 مباريات في المسابقة القارية الأم.



وبات بنزيمة الذي سجل ثلاثيته الثانية تواليا، بعدما كان بطل إقصاء مواطنه باريس سان جرمان من ثمن النهائي (3-1 إيابا بعد الخسارة 0-1 ذهابا)، أول فرنسي يصل الى 10 أهداف أو أكثر منذ انطلاق دوري الأبطال بداية التسعينات والأول في المسابقة بصيغتها السابقة (كأس الأندية الأوروبية البطلة) والحالية منذ جوست فونتان موسم 1958-1959 بحسب «أوبتا» للاحصاءات، وأول لاعب يسجل ثلاثية أوروبية في مرمى تشلسي.



وقال بنزيمة «إنها ليلة ساحرة، مثل تلك التي كانت ضد باريس سان جرمان في برنابيو. جئنا للفوز، لنظهر أننا ريال مدريد. سارت الأمور بسلاسة بالنسبة لنا من أول دقيقة الى آخر دقيقة»، متطرقا الى ثلاثيته بالقول «هذه كلها أهداف مهمة. ما يسعدني أكثر شيء هو تسجيل الهدف الثالث، لأنني فرطت بهدف في الشوط الأول وكنت مازلت أفكر في هذه الفرصة الضائعة. سنفعل كل ما بوسعنا للفوز بمباراة الإياب التي ستكون مهمة للغاية».



فياريال يواصل مفاجآته



بعدما أقصى يوفنتوس الإيطالي من ثمن النهائي بسحقه إيابا على أرضه 3-0، واصل فياريال مفاجآته وألحق بضيفه بايرن ميونيخ خسارته القارية الاولى هذا الموسم بفوزه عليه 1-0.



وفي مباراة عقيمة من العملاق البافاري ومن أول فرصة حقيقية افتتح أصحاب الأرض التسجيل بعد 8 دقائق من صافرة البداية اثر لعبة مشتركة بين مورينو والارجنتيني جيوفاني لو سيلسو داخل المنطقة مررها خلفية إلى داني باريخو الذي سدد كرة قطعها غرونيفيلد بيسراه أرضية إلى الشباك، مسجلا هدفه السادس في 9 مباريات في المسابقة الأوروبية هذا الموسم.



وأقر مدرب بايرن يوليان ناغلسمان بأنها «خسارة مستحقة، لم نكن جيدين بما فيه الكفاية. لم نتمتع بالقوة الكافية في الشوط الأول ولم نخلق الفرص وتخلينا عن السيطرة على الكرة».



أما المخضرم توماس مولر، فقال «لم نقدم المباراة التي أردناها. هجوميا، لم نكن نملك الطاقة الكافية ولم نخلق الكثير من الفرص. نقبل بهذه الخسارة 0-1 لأنه كان بالإمكان أن تكون النتيجة أكبر. رأينا أن فياريال ليس بالفريق الذي تتنزه أمامه، خلافا لما قاله البعض في وسائل الإعلام». وشدد بالقول «يتوجب علينا أن نتحضر لمباراة الإياب من أجل تحقيق ثأرنا».