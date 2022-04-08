قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير أدى إلى زعزعة استقرار أسواق النفط، مما ساهم في تزايد التقلبات والاضطرابات بوتيرة لم نشهدها منذ ظهور جائحة فيروس كورونا.



وتذبذبت أسعار النفط نتيجة للمخاوف المتعلقة بنقص إمدادات النفط والغاز على خلفية مزيج من العوامل التي تضمنت العقوبات المالية وإعلان شركات الطاقة الغربية حظرا ذاتيا، والمخاوف من تدمير الطلب على النفط بسبب ارتفاع الأسعار.



من جهة أخرى، تم تشديد السياسة النقدية العالمية استجابة لارتفاع التضخم، وشهدت الصين أسوأ موجات وبائية منذ ظهور فيروس كوفيد-19 وفرضت العديد من المدن والمناطق الصناعية تدابير إغلاق جزئي أو كلي، مما أثار مخاوف من انعكاس تلك الإجراءات على النشاط الاقتصادي.



ومنذ أواخر مارس، بدأت أسعار النفط تتراجع بعد أن اتخذت وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة قرارا بالسحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية، وذلك ضمن مساعيها لتعويض نقص إمدادات روسيا وخفض أسعار الوقود.



وقد أنهى مزيج خام برنت تداولات يوم الجمعة 1 أبريل على تراجع بنسبة 13% في أسبوع واحد وصولا إلى 104.4 دولارات للبرميل، بعد أسبوع شهد مزيدا من هجمات الحوثيين على منشآت النفط السعودية، ومناقشات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن خفض الواردات الروسية.



عزوف المضاربين



شهدت الأسواق تقلبات شديدة في ظل تذبذب سعر مزيج خام برنت بأكثر من 20 دولارا خلال بعض جلسات التداول ـ وهي أكبر تقلبات مسجلة ـ وبخمسة دولارات أو أكثر في 23 من أصل 24 جلسة، وفي 8 مارس، ارتفع سعر مزيج خام برنت إلى أعلى مستوياته خلال جلسة واحدة منذ عام 2008، إذ لامس حاجز 140 دولارا للبرميل قبل أن يقلص مكاسبه.



كما ارتفع مؤشر بورصة شيكاغو لتداول عقود الخيارات، والذي يقيس مدى تذبذب أسعار النفط، إلى أعلى مستوياته منذ ربيع 2020 عندما أثرت الجائحة على أسعار العقود المستقبلية للنفط وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى المنطقة السلبية.



من جهة أخرى، تفاقمت التقلبات بسبب انخفاض السيولة في ظل تصفية المشاركين في السوق لمراكزهم المالية، وهي الخطوة التي غالبا ما تكون مدفوعة بجني الأرباح، بالإضافة إلى الرغبة في تقليل المخاطر. وانخفض عدد العقود المفتوحة، وهو مقياس العدد الإجمالي للعقود الآجلة وعقود الخيارات القائمة، إلى أدنى مستوياته منذ عام 2015.



كما تفاقمت معنويات العزوف عن المخاطر نتيجة زيادة تكاليف التداول، إذ رفعت بورصات العقود الآجلة الرئيسية متطلبات التداولات بالهامش. كما انخفض صافي الفروق بين عقود الشراء والبيع على المكشوف (مقياس ثقة المديرين في أن الأسعار سترتفع) بشكل كبير في مارس إذ تزايد توقعات المستثمرين بانخفاض الأسعار.



كما انخفضت هوامش العقود المستقبلية لمزيج خام برنت (لمدة شهر وشهرين) في الأول من أبريل إلى النصف لتعود بذلك إلى مستوياتها المسجلة منتصف فبراير، وعلى الرغم من تراجعها إلى مستوى 1.6 دولار للبرميل، فإنها مازالت تشير إلى تشديد أوضاع السوق نسبيا.



«أوپيك» وحلفاؤها



عاد الدور الذي تلعبه «أوپيك» في إمدادات النفط العالمية مرة أخرى ليحتل دائرة الضوء في الاجتماع الوزاري الذي عقد مؤخرا بنهاية شهر مارس الماضي. وأقرت المجموعة جدول انتاجها الحالي، وعلى ما يبدو انها لن ترضخ امام ضغوط الولايات المتحدة والعملاء الآخرين الذين يصارعون ارتفاع الأسعار ومطالبتها بزيادة الإنتاج بشكل أكبر.



وتقوم «أوپيك» وحلفاؤها، خلال الفترة الممتدة بين مايو وسبتمبر، بضخ 432 ألف برميل إضافي يوميا على أساس شهري (مقابل 400 ألف برميل يوميا)، مع الاتجاه أيضا لرفع خط الأساس للإنتاج لأكبر 5 أعضاء في التحالف (السعودية والكويت والإمارات والعراق وروسيا).



كذلك أبقت «أوپيك» وحلفاؤها على رؤيتها بأن زيادة النفط في الأشهر الأخيرة ترجع لارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بالأزمة الروسية - الأوكرانية وليس انعكاسا لعجز هيكلي لإمدادات سوق النفط. وكشف البيان الصحافي الصادر عن «أوپيك» عن نظرة مستقبلية تشير إلى سوق «متوازن بشكل جيد». كما تؤكد المجموعة تزايد المخزون في عام 2022.



إلا أن «أوپيك» وحلفاءها مازالت تنتج بمستوى أقل من الحصص المحددة للدول، ويبدو أن فجوة نقص الإمدادات بدأت تتسع، إذ تم اضافة 90 ألف برميل يوميا فقط من أصل 250 ألف برميل يوميا من الإمدادات المتوقع زيادتها في مارس، وذلك وفقا لمسح أولي أجرته وكالة بلومبيرغ عن إنتاج النفط.



وفي فبراير، وهو الشهر الأخير الذي تتوافر عنه بيانات صادرة عن «أوپيك»، فقد ضخت المنظمة وحلفاؤها الملتزمون بحصص انتاج محددة، 38.2 مليون برميل يوميا، فيما يعد أقل من المستوى المستهدف بمقدار 930 ألف برميل يوميا.



ومع بداية شهر أبريل، كان من المقرر أن يصل إنتاج المجموعة إلى 39.9 مليون برميل يوميا، أي 1.7 مليون برميل يوميا من الإمدادات الإضافية بما في ذلك انتاج كميات أكبر لتعويض النقص السابق. ليصبح بذلك امام المجموعة 2.2 مليون برميل يوميا من التخفيضات التي أقرت في حقبة الجائحة للتخلص منها قبل بداية شهر سبتمبر المقبل.

الاحتياطيات الأميركية لأدنى مستوى في 20 عاماً

قال تقرير «الوطني» إن إدارة الرئيس بايدن أعلنت عزمها سحب مليون برميل يوميا من احتياطي النفط الاستراتيجي على مدار ستة أشهر من أجل تهدئة أسعار الوقود المحلية. ومن شأن سحب تلك الكمية غير المسبوقة من الاحتياطي الاستراتيجي ـ 180 مليون برميل ـ أن يخفض المخزون الاحتياطي الأميركي، الذي كان قد وصل بالفعل إلى أدنى مستوياته في 20 عاما عند مستوى 568 مليون برميل (كما في 25 مارس)، ليصل إلى 385 مليون برميل بعد سحب تلك الكمية، ليسجل أدنى مستوى منذ عام 1984.



ووافقت وكالة الطاقة الدولية، التي التزمت بالفعل في 1 مارس بسحب 62 مليون برميل من مخزون النفط الاستراتيجي، على تنسيق عملية السحب الثانية من مخزون الطوارئ، والتي من المقرر أن تصدر تفاصيلها قريبا.