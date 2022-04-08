كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تنفيذ الفريق الرقابي التابع لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة جولة ميدانية بمنطقة الشويخ الصناعية في إطار الحملة التي أطلقتها بالتنسيق والتعاون مع إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية لتكثيف الحملات للحد من ظاهرة إعلانات المناسبات والإعلانات العشوائية.وفي هذا السياق، أكدت مديرة إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة إيمان الكندري حرص الفريق الرقابي على تطبيق القرارات والضوابط المعمول بها في البلدية بشأن لائحة المحلات العامة، لافتا إلى أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة الشويخ الصناعية أسفرت عن إزالة 60 إعلانا مخالفا مختلف الأحجام وتحرير 12 مخالفة إعلان تضمنت عدم تجديد ترخيص الإعلان.