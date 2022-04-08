أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية حولي بتنفيذ جولات ميدانية مكثفة بمنطقتي حولي والسالمية لرفع كل ما يعيق الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات المهملة والسكراب من الساحات والشوارع، فضلا عن التأكد من التزام المحلات بشروط وضوابط لائحة النظافة العامة.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعة أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته.



وأكد الجبعة أن الجولات التي تم تنفيذها من قبل الإدارة بمنطقتي حولي والسالمية خلال الفترة من 1 إلى 5 أبريل أسفرت عن رفع 45 سيارة مهملة وسكراب بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وانتهاء فترة وضع ملصق الإنذار وتم إرسالها إلى موقع حجز السيارات في البلدية، لافتا إلى تواصل الجولات الميدانية المكثفة وعدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.