قالت إدارة الأرصاد الجوية ان البلاد تتأثر حاليا بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا، لاسيما على المناطق الساحلية مع رياح جنوبية نشطة مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خصوصا المكشوفة مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة تتكاثر كميتها تدريجيا.



وتوقع مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي أن يكون طقس نهار اليوم الجمعة حارا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة الـسرعة ما بين 06 و26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى بين 36 و38 درجة مئوية، على أن يكون معتدلا ليلا بحرارة بين 19 و22 درجة.



وعن طقس نهار غد السبت، توقع ان يكون حارا وغائما جزئيا والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية لاحقا تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة مع فرصة لغبار محمول ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 و41 درجة مئوية، مع اعتدال الطقس ليلا بدرجة حرارة صغرى متوقعة بين 16 و18 درجة.