قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن ظاهرة فلكية سوف تحدث في سماء المنطقة في يوم بعد غد السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان المبارك 1443 وهذه الظاهرة الفلكية هي اقتران القمر مع النجمان رأس التوأم المؤخر ورأس التوأم المقدم وكذلك في يوم الأحد 10 أبريل 2022 الموافق 9 رمضان المبارك 1443وهو اقتران القمر مع المجموعة النجمية التي تعرف باسم (خلية النحل).



ففي مساء يوم السبت الموافق 9 أبريل 2022 فإن القمر سوف يقترن مع النجمين رأس التوأم المؤخر ورأس التوأم المقدم المعروفين باللغة الانجليزية باسم: Pollux أو Beta Geminorum)‏، حيث نراهما متجاورين في السماء من بعد الساعة (11:03) مساء وحتى غروب القمر في الساعة (1:38) بعد منتصف الليل. ونجم رأس التوأم المؤخر هو نجم عملاق برتقالي الضوء وهو أكبر من الشمس بحوالي (3) مرات ويبعد عن الأرض 34 سنة ضوئية وهو من النجوم التي تكون في طريق منازل القمر وهو يعد من الأنواء التي يحسبها العرب في حساباتهم الفلكية، حيث يبدأ حساب نوء المؤخر في يوم 15 أبريل في كل عام وهذا النجم هو من النجوم الساطعة وهو أسطع نجم وأشد ضياء من نجم المقدم الذي يبدأ حسابه في منازل القمر أو يبدأ حسابه فلكيا في يوم 3 أبريل ويتشكل هذا التوأم النجمي من النجم رأس التوأم المقدم ورأس التوأم المؤخر وهو أشد ضياء من توأمه رأس التوأم المقدم.



وفي يوم الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان المبارك 1443سوف يقترن القمر أيضا مع الحشد النجمي والذي يسمى بخلية النحل التي تقع في برج السرطان وسوف يبدأ هذا الاقتران مع الساعات الأولى من هذه الليلة وسوف يستمر الاقتران حتى بزوغ الفجر من اليوم التالي ولكن مع الأسف لا يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة ولكن رؤية هذا الاقتران يحتاج إلى استعمال منظار مقرب (دربيل) أو تلسكوب صغير.

وللعلم فإن الحشد النجمي هو عبارة عن مجموعات من النجوم كأنها عناقيد تتدلى في السماء متجمعة معا والناظر إليها يحسبها متقاربة أو قريبة من بعضها البعض ولكنها في الواقع ليست قريبة من بعض ولو بدت للناظر كأنها كذلك، حيث تبدو مثل مجموعة نجوم عنقود الثريا.



وتنقسم العناقيد النجمية إلى أربعة أنواع من العناقيد والنوع الأول هو التجمعات المفتوحة والنوع الثاني التجمعات المغلقة، والنوع الثالث مفتوحة تسمى النثرة أو المجموعة النحلية. والنوع الرابع الذي يسمى بالمجاميع الكروية أو (العناقيد الكروية) لأنها متجمعة كالكرة، ولكن المسافات الفاصلة بينها في الحقيقة تبلغ ملايين الكيلومترات.