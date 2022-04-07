دارين العلي



تمكن فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء وخلال جولة له على العقارات قيد الإنشاء من ضبط سرقات للمياه بطريقة إحترافية تحت وفوق الأرض حيث تم تنفيذ محاضر ضبط وقطع الخدمة عن المخالفين. وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري في تصريح لـ"الأنباء" ان الفريق لن يتهاون مع اي تعد على شبكة الكهرباء والمياه.



‏وأضاف الشمري أن أحد السرقات المحترفة قام بها حارس البناية بدفن الارتباط تحت الأرض دون عداد وقام بتغطيته بصندوق بين الأنقاض لمحاولة إخفاء التعدي عن فرق الضبطية القضائية ولكن يقظة الفريق تمكنت من كشف هذه السرقة خصوصا أن العقار أثناء البناء لا يوجد به خزانات مياه لتغذية القسيمة وبعد سؤال الحارس أفاد بأنه لا توجد مياه ‏ما أثار الشكوك بوجود شبهة سرقة.



وقال انه وبالفعل تأكد ذلك بعد كشف الارتباط من تحت الأرض ‏حيث يقوم الحارس باستغلال المياه في الفترة المسائية بالخرطوم ثم يقوم برفعه صباحاً وتغطية الإرتباط ظنا منه بأن الدوامات قد انتهت ولا يعلم أن طبيعة عمل فريق الضبطية القضائية هي 24 ساعة على مدار الأسبوع.



واوضح انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بتنفيذ محضر وقطع خدمة المياه وتحويل المخالف إلى لجنة تطبيق أحكام القانون 48/2005

‏من جهة أخرى أكد الشمري أن فريق الضبطية القضائية و خلال السنوات الماضية قد حقق نجاحا متميزا وذلك بالحد من التعديات على شبكة المياه.