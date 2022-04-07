قتل 6 اشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون بإصابات خطيرة في إطلاق نار وسط مدينة تل ابيب، في أحدث هجوم ضمن عدة هجمات قتل فيها 13 شخصا على مدى الشهر الماضي، فيما استنفرت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستدعاء وحدات خاصة من الجيش لمكان الحادث.

وهرع عدد كبير من رجال خدمات الطوارئ إلى موقع الهجوم وطلبت الشرطة، التي طاردت المهاجم، من السكان البقاء في منازلهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي لقناة تلفزيون 12 الإسرائيلية "أطلق المنفذ الرصاص من مدى قصير وفر هاربا. أصيب عدة أشخاص".



ووجه ليفي حديثه للسكان قائلا "لا تغادروا منازلكم. لا تنظروا من النوافذ. ابتعدوا عن الشرفات".



وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال شرطة مسلحين يركضون في شارع ديزينجوف، وهو شارع تجاري رئيسي، وشوارع جانبية أخرى لتعقب المهاجم. وسلطت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة الضوء على الشوارع وهي تحوم فوق المنطقة.



وهذا هو رابع هجوم تشهده إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين، بعد ثلاث عمليات، الأولى في النقب والثانية في الخضيرة والثالثة في بني براك بتل أبيب.