وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي: عقب إحكام السيطرة على ألسنة اللهب قلصنا الطوق الأمني على الأجزاء المتضررة بما لا يلحق خسائر بأصحاب المحلات غير المتضررة والسماح لمرتادي السوق بالدخول

الزعبي نقل لرجال الأمن شكر وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية على جهودهم الممتدة على مدار أسبوع

قريبا ستعود القوات الأمنية التأمينية على السوق إلى مواقعها والاكتفاء بوجود نقطة أمنية داخل السوق كما المعتاد

مساعد مدير امن العاصمة العميد عبد الله الرجيب : تسلمنا 8 خزائن وصندوقا و 1680 دينارا وسلمنا 4 من التجوريات إلى اصحابها وكذلك المبلغ المالي

أمير ذكي

قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشوون الأمن العام اللواء فراج الزعبي يرافقه مساعد مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة العميد عبد الله الرجيب مساء امس الخميس بجولة تفقدية في سوق المباركية وذلك للوقوف على آخر المستجدات بشأن افتتاح جميع الأجزاء غير المتضررة من السوق وخلال الجولة التي امتدت نحو الساعة ورافقته فيها "الأنباء"، وجه اللواء الزعبي بسرعة تسليم المحلات الخاصة، والتي طاتها أضرار بسيطة إلى اصحابها وكذلك سرعة الانتهاء من رفع الأنقاض، وحرص وكيل قطاع الأمن العام في جولته على مصافحة رجال الأمن المكلفين حيث نقل إليهم شكر وتقدير النائب الاول لرئيس مجلس الوزارء وزير الداخلية الفريق اول متقاعد الشيخ أحمد النواف ووكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس، مؤكدا على أن جهودهم الممتدة على مدار اسبوع محل تقدير وامتنان من قبل الجميع.

وقال اللواء فراج الزعبي في تصريح خاص ل " الأنباء": منذ اندلاع حريق اجزاء من سوق المباركية تم تخصيص قوة من عدة قطاعات في وزارة الداخلية لتطويق منطقة المباركية بشكل عام وسوق المباركية على وجه الخصوص وعقب احكام سيطرة رجال الاطفاء على ألسنة اللهب قلصنا الطوق الأمني على الأجزاء المتضررة بحيث لا تلحق خسائر بأصحاب وملاك الأجزاء الأخرى والسماح لمرتادي السوق في الاجزاء التي لم تطلها ألسنة اللهب.

وذكر اللواء الزعبي: الإخوان في المطافي عثروا على عدد من التجوريات ومبلغ مالي تجاوز ال1600 دينار حيث تعرف 4 من اصحاب المحلات على 4 تجوريات تم العثور عليها، داعيا بقية المواطنين الى مراجعة مخفر الصالحية للتعرف على 4 تجوريات اخري لاتزال غير معلومة الصاحب

وقال وكيل قطاع الأمن العام: حرصت اليوم وبناء على تعليمات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

على القيام بجولة لشكر أعضاء قوة الشرطة والمتواجدين في الموقع بالتناوب وعلى مدار اسبوع وقيامهم بدور مهم ومؤثر في حماية الممتلكات وتسهيل مهمة فرق الإطفاء والبلدية في ازالة الانقاض بحيث تتمكن الاجهزة المختصة من إعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من السوق.

وقال : خلال فترة وجيزة سوف تعود القوات الأمنية التأمينية على السوق الى مواقع عملها والاكتفاء بوجود نقطة امنية داخل السوق كما المعتاد، مشيرا الى ان التعليمات الصادرة عن الوزير جرت ترجمتها من قبل رجال الأمن حيث جرى تمكين اصحاب المحلات من الدخول بعد ان تم ضمان سلامتهم الكاملة وذلك لنقل اموالهم واغراضهم غير المتضررة.

وفي ختام كلمته حرص اللواء الزعبي على توجيه الشكر لأبنائه وإخوانه في وزارة الداخلية سواء الامن العام او النجدة او المرور وايضا رجال الاطفاء وبلدية الكويت، على جهودهم المشكورة والمقدرة خلال اسبوع، مضيفا: جزاهم الله الف خير، وان شاء الله تكون جهودهم في ميزان حسناتهم.

من جهته، قال مساعد مدير امن العاصمة العميد عبد الله الرجيب: منذ اندلاع الشرارة الأولى كان هناك تواجد امني يتقدمهم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد النواف ووكيل الوزارة الفريق انور البرجس لمساندة وتقديم كافة صنوف الدعم لرجال قوة الاطفاء العام يتقدمهم رئيس القوة الفريق خالد المكراد.

واضاف الرجيب " عملنا منذ بداية الحريق، كان هناك توسع أمني في تغطية السوق بالكامل لكن تم تقليص التواجد الامني في المناطق المتضررة.

وتوجه بالشكر الى رجال القوات الخاصة والحرس الوطني وأيضا على الدعم الذي تلقته مديرية امن العاصمة من مديريات الأمن الأخرى ودورهم في حماية السوق على مدار الساعة، مؤكدا على ان الجميع عمل كفريق واحد، ومشيرا الى ان التواجد الامني قائم حتى يتم تسليم المنشآت إلى أملاك الدولة وايضا الى اصحاب المنشأة. ونوه الى ان المساحة المتضررة والخاضعة للاشراف الأمني بمساحة تقريبية تصل الى 1000 متر مربع، مثمنا تعاون المواطنين والمقيمين مع كافة الجهات العاملة سواء اطفاء او بلدية او الكهرباء والماء.

وردا على سوال عما تم تداوله عن العثور على خزائن واموال، قال الرجيب : تسلمنا 8 خزائن وصندوقا وايضا 1680 دينارا، حيث تم تسليم 4 تجوريات الى اصحابها بعدما تعرفوا عليها وكانت غالبيتها بها اوراق وكذلك تقدم صاحب المبلغ وتسلمه.