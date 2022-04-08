ترأس وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر ، وفد الكويت المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(151)، والذي عقد أمس الخميس في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.

وخلال أعمال هذا الاجتماع قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إحاطة لنتائج المشاورات اليمنية - اليمنية التي عقدت برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي اقيمت في الفترة من 29 مارس الماضي حتى 7 ابريل الحالي، كما إستعرض آخو التطورات والمستجدات في الشأن اليمني.