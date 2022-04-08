كرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام في بيان توضيحي لها حول ما يتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استخدام الجرافات في حادث حريق سوق المباركية الذي اندلع يوم الخميس الماضي ، حيث أوضحت الادارة بأن استخدام الجرافات في حوادث الحرائق الكبيرة أمر معتاد وليس وليد اللحظة ويتم ذلك وفقا لتقدير قائد الموقع من أجل السيطرة على الحريق عند وقوع انهيارات لكي يتم رفع الأنقاض ومكافحة فلول النار الموجودة تحت الحطام ولعمل الممرات لتسهيل دخول آليات الإطفاء.

واضافت الادارة ان سبب الحريق تم الاعلان عنه في اليوم الثاني بعد ظهور النتائج وقد اعطيت الأوامر الى الجهة المعنية بحرية التصرف في رفع الانقاض ليتم اعادة تأهيل السوق بأسرع وقت ممكن كونه معلما تراثيا مهما وهناك جهات صرحت بأن هناك اجتماعات تعقد لوضع خطوات تأهيل السوق مرة اخرى.

وتناشد ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعدم تداول اي رسائل تشكك في عمل رجال قوة الإطفاء العام الذين يسهرون لحماية الأرواح والممتلكات.