طارق عرابي

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، حصلت عليها «الأنباء»، أن إجمالي قيمة الدعم الذي أنفقته «التجارة» على المواد التموينية والإنشائية خلال الفترة بين يناير ونهاية ديسمبر 2021، بلغت 225.2 مليون دينار، حيث تركزت أغلبها على دعم المواد الإنشائية التي استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة الإنفاق بواقع 137.3 مليون دينار، أي ما يزيد على 50% من حجم الإنفاق الكلي، فيما بلغ الإنفاق على دعم المواد الغذائية خلال الفترة نفسها 78.9 مليون دينار.

وأظهرت البيانات نموا ملحوظا في حجم الإنفاق على دعم المواد الإنشائية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية ديسمبر الماضي، حيث كان الإنفاق على دعم هذه المواد يصل إلى 5.1 ملايين دينار في يناير ثم 5.6 ملايين في فبراير، ثم 5.3 ملايين في مارس، ثم 5.4 ملايين في إبريل، ثم 6 ملايين في مايو، 8.5 ملايين دينار في يوليو، قبل ان يشهد قفزات متتالية وصلت إلى 12 مليونا في يوليو و13 مليونا في أغسطس، و16.4 مليونا في سبتمبر، و18 مليونا في أكتوبر، و20.4 مليونا في نوفمبر، و21.5 مليونا في ديسمبر، في إشارة واضحة إلى نمو حركة التشييد والبناء التي شهدها القطاع السكني خلال النصف الثاني من العام بدءا من شهر يوليو حتى نهاية العام، وذلك تزامنا مع إطلاق تراخيص البناء للضواحي الجديدة في مدينة المطلاع السكنية.

وكما هو معروف، فإن وزارة التجارة والصناعة تقوم بدعم 9 مواد تموينية أساسية هي: الأرز والسكر والعدس وزيت الذرة وحليب البودر وحليب ومغذيات الأطفال (21 نوعا) ومعجون الطماطم (صنفان) والدجاج المجمد (20 نوعا)، كما تقدم كذلك دعما للمواد الإنشائية المدعومة التي تضم 6 مواد أساسية و7 مواد اختيارية.

وبحسب البيانات، فقد قدمت وزارة التجارة دعما لحليب ومغذيات الأطفال خلال العام الماضي بقيمة 6.5 ملايين دينار، وقد سجلت الوزارة أعلى مبلغ لدعم حليب ومغذيات الأطفال خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 856 ألف دينار.