«البترول الوطنية»: 8 محطات تعمل فعلياً الآن.. ومحطة في المراحل النهائية من الإنشاء

علي إبراهيم

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن عدد محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية في مدينة صباح الأحمد السكنية مرشح ليزيد إلى 10 محطات وقود لخدمة سكان المنطقة الذين يتزايد عددهم.

وذكرت المصادر أن «البترول الوطنية» أنشأت وشغلت 8 محطات تعبئة وقود جديدة في مدينة صباح الأحمد السكنية حتى الآن، وأن المحطات الـ 8 موزعة استراتيجيا داخل المدينة لتغطية احتياجات سكان المنطقة.

وقالت إن هناك محطة أخرى جديدة في المراحل الأخيرة من الإنشاء، كما سينظر في إنشاء محطة تعبئة وقود أخرى تقع ضمن المحور الخدمي الثالث عند الحاجة لها.