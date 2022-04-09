بعد مقتل 11 شخصا في سلسلة هجمات بعضها مرتبط بتنظيم داعش، وضعت إسرائيل قواتها في حالة تأهب مع بداية شهر رمضان. لماذا عززت الدولة العبرية الإجراءات الأمنية خلال شهر الصيام؟

لماذا المخاوف من رمضان؟

كل مساء، يتجمع عشرات الآلاف من المصلين في باحات المسجد الاقصى في القدس لأداء صلاة التراويح في الليل الخاصة بشهر رمضان.

يقع المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل بعد حرب العام 1967، وفي صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

يعتبر المسجد الأقصى أحد ابرز ثلاثة مواقع مقدسة بالنسبة للمسلمين.

في العام الماضي انطلقت تظاهرات احتجاجا على تهديد عائلات فلسطينية بإلاخلاء في حي الشيخ جراح من قبل المستوطنين الإسرائيليين، واتخذت الشرطة إجراءات لمنع الناس من الجلوس على مدرج عند باب العمود أحد الابواب الرئيسية التي تؤدي للوصول الى البلدة القديمة والمسجد الاقصى، ما تسببت بتوترات خطيرة.

وأدى ذلك إلى تظاهرات ليلية شبه يومية بعد إنهاء صلاة التراويح ومغادرة عشرات الآلاف من الناس باحات الاقصى.

وتطورت الاحتجاجات وادت إلى تصعيد دام مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس التي اطلقت وابلا من الصواريخ باتجاه إسرائيل، وأفضى ذلك الى حرب استمرت 11 يوما.

ما هو الوضع بين حماس وإسرائيل بعد عام على هذه الحرب؟

منذ نهاية تلك الحرب انخفض عدد الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل بشكل كبير. كما زادت الحكومة الإسرائيلية الجديدة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين من قطاع غزة المحاصر للعمل فيها من 12000 إلى 20000 تصريح وذلك على أمل بث نشاط جديد في قطاع غزة الذي تبلغ نسبة البطالة فيه حوالة 50% من القوى العاملة، الأمر الذي دفع حماس إلى تجنب مواجهة أخرى.

أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس نهاية الأسبوع الماضي أن التصاريح ستكون مشروطة باستتباب الهدوء. وقال «قدرتنا على تنفيذ هذه الإجراءات مثل تصاريح العمل لسكان غزة مهددة الآن من قبل الإرهاب، ولن ننفذها إلا إذا استقر الوضع الأمني مرة أخرى»، متمنيا ان يكون رمضان «هادئا».

وقال مصدر امني إسرائيلي لوكالة فرانس برس رافضا كشف اسمه إن «حماس رحبت بالعمليات الهجومية الاسبوع الماضي وهي تواجه معضلة لأن العمال صاروا يأتون للعمل في إسرائيل وتم توسيع منطقة الصيد، ولأنهم تكبدوا خسائر فادحة في العام الماضي فقد يردعهم هذا».

وتابع هذا المصدر «في الواقع لا أعتقد أن هناك رغبة لدى حماس في المواجهة، لكن تنظيم الجهاد الإسلامي ايضا في القطاع لا يمكن توقع ردود فعله، لكن لدي ثقة أكبر بأن حماس تحاول تجنب تصعيد من قبل الجهاد الاسلامي».

لماذا التركيز على حركة الجهاد الإسلامي؟

في أعقاب الهجوم الدامي بالقرب من تل أبيب الذي نفذه فلسطيني كان مسجونا سابقا في إسرائيل، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات في جنين وشمال الضفة الغربية حيث المنطقة متوترة.

قتلت القوات الإسرائيلية السبت الماضي ثلاثة فلسطينيين من حركة الجهاد الإسلامي خلال عملية شمال الضفة الغربية المحتلة حيث عدد كبير من مقاتلي التنظيم ودعا الجهاد مقاتليه إلى توخي الحذر الشديد.

ولكن على عكس حماس القوة المسلحة الرئيسية والتي تدير القطاع، فإن الجهاد الإسلامي لا يدير غزة، ومن هنا لديه القليل ليخسره في حال سحبت اسرائيل تصاريح العمل من الفلسطينيين، في القطاع على سبيل المثال.

لكن استاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة مخيمر أبو سعدة قال «إن التصعيد يعتمد على سلوك إسرائيل، إذا قامت باغتيالات جديدة في الضفة أو في غزة اعتقد سيؤدي ذلك إلى تصعيد خصوصا مع الجهاد. لكنه في رأيي سيكون تصعيدا محدودا يمكن احتواؤه».

وأضاف «حماس لا تريد تصعيدا ولا حربا لان الثمن باهظ والدمار سيكون كبيرا ويؤدي إلى إلغاء التسهيلات الإسرائيلية».