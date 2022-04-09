أيا كان رئيس وزراء باكستان المقبل بعد قرار رئيس الدولة حل الجمعية الوطنية (البرلمان)، فإنه يواجه تحديات كبيرة.

وبجميع الأحوال فإن حل رئيس الدولة للبرلمان بعد ساعات فقط من رفض نائب رئيسها قبول مقترح تصويت حول حجب الثقة بحكومة عمران خان سيؤدي الى توجه الباكستانيين إلى صناديق الاقتراع في غضون 90 يوما.

وفي هذا الصدد، قال مدير معهد البحوث التاريخية والاجتماعية البروفسور جعفر أحمد إن الحكومة المقبلة ستحتاج إلى خوض «تحديات متعددة على مستوى العلاقات الداخلية والخارجية».

وفيما يأتي أهم المسائل المطروحة على رئيس الوزراء المقبل في باكستان التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة:

1- الاقتصاد:

تراكمت الديون وتسارع التضخم وضعفت الروبية، ما أدى إلى ركود النمو على مدى السنوات الثلاث الماضية مع احتمال ضئيل لحصول تحسن حقيقي.

وقال نديم الحق نائب رئيس المعهد الباكستاني لاقتصادات التنمية وهو منظمة بحثية في إسلام أباد، «فقدنا البوصلة».

وأضاف «هناك حاجة لإصلاحات سياسية جذرية لتغيير مسار الاقتصاد».

وتجاوز معدل التضخم 12%، والدين الخارجي 130 مليار دولار أي 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفضت الروبية إلى 185 مقابل الدولار أي بنحو الثلث منذ تولي عمران خان السلطة.

ولم تستكمل باكستان تلقي حزمة الدعم التي قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة ستة مليارات دولار التي وقعها خان عام 2019، لأن الحكومة تراجعت عن اتفاق حول خفض أو إنهاء دعم سلع معينة وتحسين الإيرادات وتحصيل الضرائب.

واعتبر رئيس مجلس الأعمال الباكستاني إحسان مالك أن «حزمة صندوق النقد الدولي يجب أن تستمر».

على الصعيد الايجابي، بلغت التحويلات المالية للمغتربين الباكستانيين أعلى مستوياتها على الإطلاق، رغم أن التدفقات النقدية وضعت باكستان تحت مجهر مجموعة العمل المالي، الجهة الرقابية العالمية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد جعفر أحمد أن «هذا سيف مصلت على البلاد يمكن أن يسقط في أي وقت».

2 - تصاعد أنشطة المتمردين:

في الأشهر الأخيرة، صعدت حركة «طالبان باكستان» هجماتها، وهي حركة قائمة بذاتها تشترك في جذورها مع الحركة التي تولت السلطة في أفغانستان العام الماضي.

وهددت الحركة بشن هجوم واسع على القوات الحكومية خلال شهر رمضان، واتهمت في السابق بالمسؤولية عن سلسلة هجمات دامية.

وحاول عمران خان ثني الحركة عن ممارسة العنف، لكن المحادثات مع مقاتليها لم تنجح العام الماضي قبل انهيار هدنة استمرت شهرا.

وقد تعهدت حركة «طالبان» الأفغانية بعدم السماح باستخدام البلاد قاعدة للمسلحين الأجانب، لكن لا يعرف بعد إن كانت ستوقف بالفعل أنشطة الآلاف من المسلحين الباكستانيين المتمركزين في أفغانستان وسط تساؤلات عن وجهتهم في حال طردتهم سلطات كابول.

ويرى الخبراء أن لا حلول سهلة في هذا الملف حتى بالنسبة الى الحكومة المقبلة.

وقال المحلل السياسي رفيع الله كاكار «تحدي التمرد سيبقى كبيرا ومهما للحكومة الجديدة».

أما في بلوشستان الغنية بالمعادن، أكبر ولايات باكستان، فيطالب الانفصاليون منذ أعوام بتعزيز الحكم الذاتي ونصيب أكبر من الثروة في حين تعاني المنطقة اضطرابات طائفية وعنف جماعات متطرفة.

واقترح كاكار نهجا من شقين يشمل «تدابير بناء ثقة ومصالحة سياسية» في بلوشستان، وتشديد التعامل مع طالبان «مرة واحدة وإلى الأبد».

3 - العلاقات الخارجية:

يقول عمران خان إن الولايات المتحدة تقف وراء محاولة إطاحته من خلال التآمر مع المعارضة، وسيتعين على الحكومة المقبلة العمل بجد لإصلاح العلاقات مع واشنطن التي تمثل موردا رئيسيا للأسلحة في مقابل توريد روسيا للأسلحة إلى الهند.

وأثار خان غضب الغرب بمواصلته زيارته لموسكو في اليوم الذي بدأت فيه روسيا غزو أوكرانيا، كما كان أيضا أحد قادة الدول القلائل الذين حضروا افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين التي قاطعها آخرون.

مع ذلك، هدأ قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا بعض المخاوف بقوله إن العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة لاتزال على رأس اهتمامات باكستان.

ويرى المحلل السياسي توصيف أحمد خان إن «الحكومة المقبلة تحتاج إلى بذل جهد جاد لإصلاح الأضرار».