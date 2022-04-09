إذا كان يبدو للاتحاد الاوروبي أنه من السهل نسبيا الاستغناء عن الفحم وكذلك عن النفط الروسيين في اطار الحزمة الخامسة من العقوبات على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا، فإن وقف مشتريات الغاز هو الموضوع الأكثر حساسية وتعقيدا.

روسيا هي عملاق المحروقات، والعائدات من النفط والغاز مولت 45% من ميزانيتها الفدرالية العام الماضي بحسب الوكالة الدولية للطاقة.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي بوقف استخدام هذه الطاقة، معتبرا أن موسكو عبر ذلك «لن تمتلك المال بعد الآن لهذه الحرب».

وبحسب الاحصاءات الأميركية حول الطاقة، صدرت روسيا ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميا من النفط في عام 2020، نصفها إلى دول أوروبية (لاسيما ألمانيا، هولندا وبولندا).

وقررت الولايات المتحدة، وهي منتج كبير للطاقة، فرض حظر. لكن أوروبا تدرس الأمر في الوقت الحالي فقط بشأن الفحم قائلة في الوقت نفسه إنها تريد خفض مشترياتها من الغاز الروسي بمعدل الثلثين اعتبارا من هذا العام.

الفحم يمكن استبداله

تمتلك روسيا 15% من الاحتياطي العالمي للفحم بحسب التقرير السنوي لشركة بريتيش بتروليوم حول الطاقة. وتشكل إمدادات الفحم الروسي 45% من واردات الاتحاد الأوروبي مع اعتماد بعض الدول عليه بشكل خاص مثل ألمانيا وبولندا اللتين تستخدمانه لانتاج الكهرباء.

والاتجاه السائد في الاتحاد الأوروبي هو للاستغناء عن الفحم المتهم أصلا بتلويث البيئة: فقد تراجع الاستهلاك من 1200 الى 427 مليون طن بين 1990 و2020. لكن في موازاة ذلك، أغلق الأوروبيون مناجمهم وأصبحوا أكثر اعتمادا على الواردات كما أكد معهد بروغل.

بالنسبة للفحم على سبيل المثال، زادت مشتريات الاتحاد الأوروبي من روسيا من ثمانية ملايين طن عام 1990 (7% من الواردات) الى 43 مليونا في 2020 (54%).

لكن ألمانيا تخطط للتخلي عن الفحم الروسي اعتبارا من هذا الخريف.

واعتبر معهد بروغل أن «الفحم الروسي يمكن استبداله لأن أسواق الفحم العالمية مزودة بشكل جيد ومرنة».

المنتجون الرئيسيون الآخرون هم الولايات المتحدة (17.5% من واردات الاتحاد الاوروبي اليوم) وأستراليا (16%) وجنوب إفريقيا أو حتى إندونيسيا.

النفط يمكن التفكير به

تعتبر روسيا هي أول مصدر عالمي للنفط وتؤمن أكثر من 25% من واردات النفط للاتحاد الأوروبي بحسب الاحصاءات الأوروبية. ففي النصف الأول من عام 2021، حصلت بلغاريا وسلوفاكيا والمجر وفنلندا على أكثر من 75% من إمداداتها من روسيا.

ولفت بروغل الى انه في «المبدأ، استبدال النفط الروسي سيكون أكثر سهولة مما هو بالنسبة للغاز» لأن الواردات تصل عبر السفن وليس عبر بنى تحتية ثابتة مثل أنابيب الغاز.

وتطرق خبراء أيضا الى ظاهرة محتملة وهي نقل البراميل الروسية في نهاية المطاف الى الصين، لتحل محل البراميل من الشرق الأوسط التي ستصبح متاحة لأوروبا.

لكن روسيا تصدر أيضا 1.5 مليون برميل يوميا من الديزل الذي تحبذه أوروبا. وحذرت باربرا بومبيلي وزيرة التحول البيئي في فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من أن «هذا سيطرح مشكلة حقيقية للديزل».

في حال فرض حظر، سيكون من الضروري إيجاد مصادر أخرى للديزل بالإضافة إلى النفط الخام.

اما التخلي عن الغاز فهو الأكثر كلفة

تصدر روسيا الغاز مباشرة إلى أوروبا لاسيما من خلال شبكة أنابيب. مع 155 مليار متر مكعب سنويا، تمثل 45% من واردات الاتحاد الأوروبي وحوالى 40% من استهلاكه.

وتثير مسألة فرض حظر محتمل انقساما في صفوف الدول الأوروبية لان البعض يعتمد عليه كثيرا مثل المانيا التي تستورد 55% من الغاز من روسيا.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الاثنين الماضي إن «شحنات الغاز الروسي ليست قابلة للاستبدال» وإن وقفها «سيضرنا أكثر مما يضر روسيا».

بحسب «يوروستات» فان عشر دول (بلغاريا وتشيكيا وإستونيا ولاتفيا والمجر والنمسا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا) كانت تعتمد بأكثر من 75% على الغاز الروسي العام الماضي.

وقد توقفت دول البلطيق في مطلع ابريل الجاري عن استيراد الغاز الروسي وهي تستخدم احتياطياتها. لكن من خلال حرمان نفسها منه تماما، ستواجه أوروبا صعوبة في ملء مخزونها لفصل الشتاء المقبل.

يشير خبراء الى أن التحول الى موردين آخرين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الذي يصل عبر السفن، سيعوض فقط جزئيا الحاجة الاوروبية. ويجب أيضا خفض الاستهلاك عن طريق الحد من إنتاج بعض الصناعات على سبيل المثال.

وبحسب تقديرات مجلس التحليل الاقتصادي الفرنسي فإن فرض حظر على الطاقة الروسية، بما يشمل الغاز، سيكلف ألمانيا ما بين 0.3% و3% من إجمالي ناتجها الداخلي. وأضاف «ويمكن أن تشهد ليتوانيا وبلغاريا وسلوفاكيا وفنلندا وجمهورية تشيكيا انخفاضا في العائدات الوطنية يتراوح بين 1 و5%».