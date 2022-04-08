قدمت روسيا الصورة الأكثر قتامة حتى الآن عن الحرب الدائرة منذ ستة أسابيع في أوكرانيا، واصفة بـ«مأساة» ارتفاع الخسائر في صفوف القوات والتبعات الاقتصادية الكبيرة للعقوبات، بينما تسارع السلطات الأوكرانية لنقل المدنيين بعيدا عن مرمى هجوم كبير وشيك في الشرق.

وفي خطوة جديدة على مسار العقوبات المفروضة على روسيا جمد الاتحاد الأوروبي أصول أفراد وشركات روسية وبيلاروسية بقيمة تقرب من 30 مليار يورو.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن ما مجموعه 29.5 مليار يورو (32 مليار دولار) «تشمل أصولا مثل سفن ومروحيات وعقارات وقطع فنية» صودرت، فيما تم حظر 196 مليار يورو من التعاملات. أرقام الاتحاد الأوروبي جزئية وتستند إلى بيانات من قرابة نصف دول التكتل البالغ عددها 27، تم تقديمها إلى فريق «التجميد والمصادرة» (Freeze and Seize) الذي أنشأه الاتحاد ويعمل بالتنسيق مع مجموعة السبع ومن بينها الولايات المتحدة.

وفي خطوة رمزية، علقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، وعبرت عن «القلق البالغ إزاء أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الحالية»، ثم انسحبت روسيا من المجلس.

من جانبها، ذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني الجمعة أن القوات الروسية تركز على السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة، والقتال بالقرب من مدينة إيزيوم الشرقية، واختراقات حققتها القوات الأوكرانية بالقرب من دونيتسك.

ميدانيا، قتل أكثر من 35 شخصا الجمعة في هجوم صاروخي على محطة قطارات في كراماتورسك في شرق أوكرانيا، كانت تستخدم في عمليات إجلاء مدنيين، حسبما أعلن عامل إغاثة لوكالة فرانس برس.

وشاهد صحافيو الوكالة في موقع الهجوم أكثر من عشرين جثة على الأرض تم تجميعها قرب المحطة ووضعت عليها أغطية بلاستيك. وسالت الدماء على الأرض فيما تناثرت الأكياس والحقائب أمام المبنى في أعقاب الهجوم.

وقال الصحافيون إن أربع سيارات قرب المحطة دمرت وشاهدوا شظايا صاروخ كبير سقطت بمحاذاة المبنى الرئيسي، كتب على واحدة منها عبارة «من أجل أطفالنا» بالروسية.

ونقلت الجثث لاحقا إلى شاحنة عسكرية.

وكتب رئيس السكك الحديد الأوكرانية ألكسندر كاميشين على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق «قتل أكثر من ثلاثين شخصا وجرح أكثر من مائة» آخرين في الهجوم على المحطة. وقال إن صاروخين سقطا على المحطة. وأضاف «إنه هجوم متعمد على البنية التحتية لنقل الركاب في السكك الحديد وعلى أهالي كراماتورسك».

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها لم تشن هجوما على المحطة.

وأعلنت الوزارة في بيان أن «جميع التصريحات التي أدلى بها ممثلو نظام كييڤ القومي بشأن (الهجوم الصاروخي) الذي تتهم روسيا بتنفيذه على محطة القطارات في كراماتورسك، هي استفزازية وغير صحيحة على الإطلاق». وأضافت أن الجيش الروسي لم تكن لديه أي مهمات إطلاق نار مقررة في كراماتورسك.

وقالت الوزارة «نؤكد أن صواريخ توتشكا-يو التي عثر على أجزاء منها قرب محطة القطارات في كراماتورسك ونشر (صورها) شهود عيان، تستخدم فقط من القوات الأوكرانية المسلحة».

كما أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي أسقط مروحيتين قتاليتين أوكرانيتين.

وقال كوناشينكوف إن القوات الروسية قصفت 81 هدفا عسكريا الخميس، فيما تكثف موسكو هجماتها على أوكرانيا.

وأضاف كوناشينكوف أنه بالإضافة إلى المروحيتين القتاليتين مي8- ومي24-، اشتملت الأهداف التي تم ضربها الخميس على نقاط وقواعد تابعة للقيادة العسكرية الأوكرانية، وكذلك مدفعية ثقيلة وقاذفات صواريخ في دونباس.

وبالإضافة لذلك، قال إن أسطول البحر الأسود الروسي كان قد دمر معسكر تدريبي ل«المرتزقة الأجانب» بالقرب من أوديسا.