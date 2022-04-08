أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، الحاجز الرئيسي مع مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، بعد إعلانها أن منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب ينحدر من المدينة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية أغلقت حاجز الجلمة شمال جنين حتى إشعار آخر، ما يفضي إلى عزل المدينة وتقييد حركة الدخول إليها والخروج منها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت صباح الجمعة منفذ عملية إطلاق النار وهو رعد فتحي حازم (29 عاما) وينحدر من مخيم جنين للاجئين وذلك بعد ساعات من مطاردته.

وأسفرت عملية إطلاق النار عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين بجراح متفاوتة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اتصل هاتفيا بوالد منفذ العملية لتسليم نفسه وأبنائه بغرض التحقيق معهم.

وأصدرت فصائل فلسطينية بيانات نعي لمنفذ العملية فور الإعلان عن قتله وتفاصيل هويته، وسط إشادات بالعملية واعتبارها ردا على «جرائم وتصعيد» إسرائيل.

في المقابل، صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين «لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع، حيث نسعى جميعا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصا خلال شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية المقبلة».