المحقق واجهها بڤيديو خلال رجوعها للخلف فارتبكت وسجل بحقها تهم بلاغ الكاذب ومخالفة الرجوع بالمركبة إلى الخلف

عبد الله قنيص

شهدت منطقة سلوى ما يمكن وصفه بأغرب حادث مزيف اذ رصدت كاميرا منزلية مركبة ترجع الى الخلف ومن ثم تنزل امراة « ممرضة عربية» وتزعم باطلا ان السائق اصطدم بها وتتظاهر بالبراءة والوداعة وانه مخطئ بل تتصل بزملاء لها .

وقال مصدر أمني: تلقت عمليات الداخلية قبل ايام بلاغا بحادث سير بسيط وفتح تحقيق تمسكت به الممرضة بأنها ضحية.

وأمس، تقدم مواطن وقدم المقطع وعليه تم استدعاء الممرضة من قبل رجال مخفر سلوى واطلاعها على الڤيديو الذي يبين رجوعها للخلف فارتبكت، وعليه سجلت بحقها قضية البلاغ الكاذب بوقوع حادث ومخالفة الرجوع بالمركبة الى الخلف.