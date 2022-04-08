تواصل أسرة مسلسل "جزيرة غمام" تصوير أحداث العمل داخل الاستديو الذي تم بناءه خصيصا لهم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

ومن المقرر أن تنتهي أسرة المسلسل من تصوير كافة مشاهدة بحلول منتصف شهر رمضان الجاري، على أن يتم بعدها القيام بعمليات مونتاج باقي الحلقات لكي تكون جاهزة للعرض.

يذكر أن مسلسل "جزيرة غمام" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، طارق لطفي، أحمد أمين، رياض الخولي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، ميار الغيطي، هاجر الشرنوبي مع ظهور خاص للنجمين وفاء عامر وعبد العزيز مخيون، من إخراج حسين المنباوي وتأليف عبد الرحيم كمال.