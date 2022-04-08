أظهرت نتائج تقرير صناعي أصدرته شركة "داتا.ايه آي" موفر بيانات سوق التطبيقات العالمي، أن المستهلكين في أنحاء العالم أنفقوا 22 مليار دولار أمريكي على ألعاب الهواتف المحمولة، خلال الفترة ما بين شهري يناير ومارس من العام الجاري 2022، بزيادة 42 بالمائة على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن الصين والولايات المتحدة واليابان مثّلت أكبر الأسواق العالمية لإنفاق المستهلكين في "App Store" و "Google Play".

وسجل المستهلكون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، النمو الأقوى في حجم الإنفاق المذكور على الأجهزة العاملة بنظام تشغيل آي فون ( آي أو إس ) بحسب التقرير، الذي أشار إلى ارتفاع إنفاقهم بنسبة 10 بالمائة على أساس ربعي خلال الربع الأول من العام الجاري.