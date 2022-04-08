يشارك الفنان العربي إياد نصار ونجوم آخرون في الحملة الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لدعم العائلات الأكثر احتياجًا من اللاجئين وطالبي اللجوء في كافة أنحاء الوطن العربي خلال شهر رمضان.

وأوضحت المفوضية - في بيان أنه يعيش أكثر من 80% من اللاجئين حول العالم والنازحين داخلياً في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وفيما يبتهج الملايين بحلول الشهر الفضيل ويحيون قيمة المباركة مع أسرهم وأحبّتهم، تمضيه الآلاف من أسر الأيتام والأرامل وكبار السنّ ممّن يعتمدون على الدعم الإنساني في أوضاع أقل ابتهاجا، إذ تفاقم عجزهم عن تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتسعى المفوضية -حسب البيان - إلى التكاتف مع الأفراد والمؤسسات في المنطقة لإظهار شتى أنواع التضامن والأخوّة مع اللاجئين أكثر من أي وقت آخر، وهم يمضون شهر رمضان المبارك بعيداً عن الوطن والأهل والأحبة وتهدف المفوضية هذا العام لدعم 100.000 أسرة لاجئة من خلال التبرعات والزكاة، لتساعد أسر اللاجئين الأكثر احتياجا لكي يمضوا رمضان قادرين على توفير الاحتياجات الضرورية من مأكل ومأوى وعلاج.

وتنفرد المفوضية في التزامها بتخصيص أموال الزكاة بنسبة 100% للأسر اللاجئة والنازحة الأكثر احتياجاً، لاسيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وعليه لا تقوم المفوضية باقتطاع أي مبالغ إدارية من أموال الزكاة استثنائياً، وتقوم عوضاً عن ذلك بتغطية هذه التكاليف من مصادر تمويل أخرى.

وتكرس المفوضية جميع أموال الزكاة التي تتلقاها بشكل كامل لصالح مستحقيها من الأسر من خلال برامج المساعدات النقدية والعينية المتوافقة مع أحكام الزكاة، حيث تكمّل هذه المساعدات البرامج الإنسانية الأخرى التي تقدمها المفوضية.