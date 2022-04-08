كشفت دراسة أن الشركات البريطانية رفعت رواتب الموظفين في بداية التعيين بأسرع وتيرة لها على الإطلاق في ظل تفاقم أزمة نقص العمالة في البلاد.

وفي دراسة نشرت اليوم الجمعة، ذكر اتحاد التوظيف والعمل في بريطانيا، ومؤسسة (كيه.بي.إم.جي) للاستشارات الإدارية، أن متوسط الرواتب التي يتقاضاها الموظفون الجدد في بداية تعيينهم ارتفع في آذار/مارس الماضي بأسرع وتيرة له على الاطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في تشرين الأول/أكتوبر عام .1997

وأفادت وكالة بلومبرج للانباء بأن هذه القفزة في قيمة الرواتب تعكس زيادة الطلب على العمالة وارتفاع الأسعار بشكل عام، حيث ترفع الشركات أجور موظفيها حاليا لمواكبة أسرع موجة تضخم تشهدها بريطانيا منذ ثلاثة عقود.

ونقلت بلومبرج عن كلير وارنز، مديرة قسم التعليم والمهارات والانتاجية بمؤسسة "كيه.بي.إم.جي" قولها: "لا تلوح في الأفق نهاية لتحديات العمالة العميقة التي تواجه الاقتصاد البريطاني"، مضيفة أن "الكثير من أصحاب الأعمال سوف يستمرون في المعاناة فيما يتعلق بتوظيف المواهب والحصول على المهارات التي يحتاجونها".