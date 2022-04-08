أظهر تقرير اقتصادي نشرته شركة ساسكويهانا فاينانشال جروب أن الوقت اللازم لاستلام شحنات الرقائق الإلكترونية من الشركات المنتجة زاد مجددا خلال الشهر الماضي ليصل إلى مستوى قياسي جديد بعد اضطراب الإمدادات نتيجة إجراءات الإغلاق في الصين مع تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد وتعرض اليابان لزلزال.

وبحسب التقرير زادت المدة اللازمة لاستلام طلبيات الرقائق خلال الشهر الماضي بمقدار يومين إلى 6ر26 أسبوعا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في حين يواجه مستخدمو الرقائق فترات أطول لاستلامها، فإن وقت التسليم يزداد حاليا بوتيرة أبطأ من 2021 عندما اضطرت الكثير من الصناعات إلى تقليص إنتاجها بسبب نقص إمدادات الرقائق المستخدمة في منتجاتها.

وقال كريس رولاند المحلل في ساسكويهانا إن وقت التسليم ازداد لأغلب أنواع الرقائق بما في ذلك رقائق إدارة الطاقة ووحدات التحكم متناهية الصغر ورقائق الذاكرة.