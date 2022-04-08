طالبت الحكومة الإسبانية الشركات الرائدة، بما في ذلك شركتا إيبردرولا وإنديسا للكهرباء، بخفض أرباحها للمساعدة في خفض أسعار الطاقة التي وصلت لمستويات قياسية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نائبة رئيس الوزراء تيريزا ريبيرا، المشرفة على ملف الطاقة، القول في مقابلة تيلفزيونية إن أرباح الشركات الكبرى في إسبانيا هي الأعلى نسبيا في أوروبا. وأكدت :"هذا غير مقبول، ونطلب منهم تخفيض أرباحهم".

تأتي تصريحات ريبيرا ردا على تصريحات سابقة لمسؤولين رفيعي المستوى في إيبردرولا وإنديسا قالوا إن إسبانيا تفاقم حالة عدم اليقين وتخاطر بالعمل خارج سوق الطاقة المشتركة لأوروبا، وذلك بعد اقتراحها تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي.

وطلبت كل من إسبانيا والبرتغال من المفوضية الأوروبية السماح لها بتحديد سقف لسعر الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء عند 30 يورو (67ر32 دولار) لكل ميجاواط/ساعة، للمساعدة في خفض تكاليف الطاقة المرتفعة.