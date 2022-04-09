ثبتت إصابة أكثر من 12.8 مليون طفل بكوفيد-19 منذ بداية الجائحة، وفقا لأحدث تقرير صادر عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وجمعية مستشفيات الأطفال.

وأشار التقرير إلى أنه قد تمت إضافة أكثر من 130 ألف من هذه الحالات في الأسابيع الأربعة الماضية. ومنذ الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي، كان هناك ما يقرب من 7.8 مليون حالة إصابة إضافية بكوفيد-19 بين الأطفال.

ويمثل الأطفال 19 في المائة من جميع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، وفقا لما جاء في التقرير.

وبالنسبة للأسبوع المنتهي في 31 مارس، شكّل الأطفال 16.6 في المائة من حالات الإصابة بكوفيد-19 الأسبوعية المبلغ عنها.

وذكرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن هناك حاجة ملحة لجمع المزيد من البيانات الخاصة بالعمر لتقييم شدة المرض المرتبطة بالمتحورات الجديدة فضلا عن الآثار المحتملة على المدى الطويل.

وأضافت الأكاديمية أنه "من المهم أن ندرك أن هناك آثارا فورية للجائحة على صحة الأطفال، ولكن الأهم من ذلك أننا بحاجة إلى تحديد ومعالجة الآثار طويلة الأمد على الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي لهذا الجيل من الأطفال والشباب".