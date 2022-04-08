كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الشباب في ألمانيا ينظرون إلى المستقبل بنظرة متشائمة.

فقد أظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنفراتست ديماب" بتكليف من مؤسسة "فودافون"، أن 86% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عاما أيدوا عبارة: "أنا قلق إزاء المستقبل".

وفي المقابل، ذكر 8% فقط من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يتوقعون أن يحظى أبناؤهم بحياة أفضل مما حظوا بها أنفسهم، بينما يتوقع 58% آخرون أن تكون حياة أبنائهم أسوأ، وذكر 28% أنها "لن تكون أفضل ولا أسوأ".

أجري الاستطلاع في أيلول/سبتمبر الماضي؛ أي قبل فترة طويلة من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويتضح التشاؤم أيضا فيما يتعلق بمشكلات محددة، حيث ذكر غالبية الشباب الذين شملهم الاستطلاع أنهم لا يعتقدون أن ألمانيا "ستسيطر في تغير المناخ" بحلول عام 2050، أو "سيكون لديها نظام تعليمي من الدرجة الأولى" أو "ستكون أكثر عدالة اجتماعيا" . ووافق 22% فقط من الشباب على عبارة: "الناس في ألمانيا سيعيشون معا بسلام في عام 2050 أكثر مما يعيشونه اليوم"، فيما عارض هذا التوقع 72% من الشباب.