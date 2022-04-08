أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 2ر18% في آذار/مارس مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى مستوى شهري قياسي مرتفع على خلفية الطلب المتزايد على الرقائق والمنتجات البترولية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الشحنات الصادرة بلغت 48ر63 مليار دولار الشهر الماضي، ارتفاعا من 96ر53 مليارا قبل عام، وفقا لبيانات من وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

ويعد هذا أعلى مستوى من نوعه منذ أن بدأت الوزارة في جمع البيانات ذات الصلة في عام .1956

كما أظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت بنسبة 9ر27 % على أساس سنوي إلى 62ر63 مليار دولار، مسجلة أيضًا أعلى مستوى شهري وسط ارتفاع أسعار الطاقة، ما نجم عنه عجز تجاري قدره 140 مليون دولار.