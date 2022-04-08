قال الاتحاد الوطني للمزارعين البريطانيين إن قطاع إنتاج الألبان في بريطانيا غير مربح بدرجة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الأسمدة وعلف الماشية والوقود.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى ارتفاع تكلفة مستلزمات التشغيل الأساسية لمزارع إنتاج الألبان في بريطانيا، مشيرة إلى توقف واردات الأسمدة من روسيا مما أدى إلى ارتفاع أسعارها. كما أن توقف واردات الذرة من أوكرانيا الذي يستخدم كعلف للماشية أدى إلى ارتفاع أسعار العلف.

وقال ميشيل أواكس رئيس مجلس إدارة الاتحاد الوطني لمزارعي الألبان إنه بسبب التضخم السريع لتكلفة مستلزمات الإنتاج، مع ارتفاع أسعار الأسمدة أربعة أمثالها وارتفاع سعر العلف بنسبة 70% واستمرار ارتفع أسعار الوقود، أصبحت تكاليف التشغيل بالنسبة للمزارعين أعلى كثيرا من سعر بيع الحليب حاليا".

من ناحيته قال جون آلين المدير المشارك في شركة كايت كونسالتنج للاستشارات إن متاجر التجزئة مطالبة بزيادة الثمن الذي تدفعه لمنتجي الحليب إلى 50 بنس لكل لتر (66ر0 دولار) مقابل 40 بنس لكل لتر حاليا. ويعادل هذا السعر نحو 28 بنس لكل نصف لتر.

في الوقت نفسه ارتفع السعر الذي يدفعه المستهلك لكل نصف لتر بنسبة 17% سنويا إلى 49 بنس خلال شباط/فبراير الماضي، وهي أكبر زيادة منذ .2008