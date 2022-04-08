أظهرت بيانات مكتب الاحصاء البرتغالي ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى منذ حزيران/يونيو .1994

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3ر5% على أساس سنوي خلال آذار/مارس الجاري، بعد ارتفاعه بنسبة 2ر4% في شباط/فبراير الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستثني أسعار الطاقة ومكونات المنتجات الغذائية غير المعالجة، بنسبة 8ر3% على أساس سنوي الشهر الجاري، بعد ارتفاعه بنسبة 2ر3% خلال شباط/فبراير الماضي.

وارتفعت أسعار منتجات الطاقة بنسبة 8ر19% على أساس سنوي في آذار/مارس الجاري، وهو أعلى مستوى منذ شباط/فبراير 1991، كما ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية غير المعالجة بنسبة 9ر5%.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 5ر2% الشهر الجاري، بعد ارتفاعها بنسبة 4ر0% في شباط/فبراير الماضي.