أفاد تقرير إخباري بأنه من المحتمل أن تؤدي الدعوات الملحة بشكل متزايد من جانب كبار خبراء المناخ في العالم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى زيادة مخاطر الائتمان، حسبما أفادت خدمة مودي للمستثمرين.

وحذر أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة بأنه من المحتمل أن يكون كوكب الأرض في الطريق إلى ارتفاع درجة حرارته بأكثر من 3 درجات مئوية، وهو ضعف الحدود التي يهدف إليها اتفاق باريس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير الذي أعده محللون، من بينهم فرانك ميدريش، أن هذه نتائج من شأنها "تسريع وتيرة سياسة المناخ" قبل القمة العالمية للمناخ في تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وأشار المحللون إلى أن ذلك قد يزيد من مخاطر الائتمان بالنسبة للصناعات كثيفة الكربون والحكومات على المدى القصير.

وفي أحدث تقييم للجهود العالمية لاحتواء تغير المناخ، حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يوم الاثنين الماضي من استمرار تدفق مبالغ كبيرة للغاية من الأموال على الوقود الأحفوري، وتوجيه القليل للغاية إلى الطاقة النظيفة.

ورغم أن هذه أهداف واضحة للتنظيم والاستثمار الجديد، أشار التقرير أيضا إلى قطاعات من بينها الطيران والزراعة، والتي تراهن على تقنيات لم يتم إدراكها بعد.