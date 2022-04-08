قد تواجه الولايات المتحدة عجزا في الأطباء يصل إلى 124000 طبيب بحلول عام 2034، ما قد يودي بحياة 7000 شخص سنويا، حسبما ذكرت صحيفة ((ذا نيوز-برس)) وهي صحيفة يومية تخدم جنوب غربي فلوريدا.

ونقل التقرير عن جمعية كليات الطب الأمريكية قولها "هذا النقص في الأطباء الذي يلوح في الأفق، هو في جزء منه نتاج شيخوخة القوة العاملة. سيصل اثنان من كل خمسة أطباء ممارسين اليوم إلى سن التقاعد في السنوات العشر القادمة".

قد لا يشعر سكان المدن والمرضى ذوو الدخل المرتفع بتأثير النقص في عدد الأطباء، بيد أن الأمر مختلف في المناطق الريفية في أمريكا - حيث تم إغلاق أكثر من 130 مستشفى في المناطق الريفية منذ عام 2010، ويعاني أكثر من 4200 مجتمع ريفي من نقص في العاملين الصحيين.