بيروت - خلدون قواص

أكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان أن قرار العودة الخليجية العربية الى لبنان يؤسس لمرحلة جديدة من الأمل والثقة بمستقبل لبنان العربي الهوية والانتماء والمتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية الشقيقة والتزامه تحقيق الإجراءات المطلوبة استجابة وتجاوبا مع المبادرة الكويتية -الخليجية.

ورحب بقرار وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عودة سفير خادم الحرمين الشريفين وليد البخاري وبقرار الحكومة الكويتية عودة سفيرها عبد العال القناعي الى بلدهما الثاني في لبنان.

ورأى المفتي دريان أن العودة الخليجية - العربية الى ربوع لبنان تزامنت مع إعلان التوصل إلى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي مما أشاع أجواء إيجابية على الساحة اللبنانية كانت لها صدى لدى اللبنانيين الذين ينتظرون بوادر الانفراج للتوجه نحو الخطوات الأولى.

وتقدم دريان بالشكر الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، وإلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على احتضان لبنان ورعايته ومساعدته في محنته، وقال: لنا ملء الثقة في الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي وبحكمتهم في معالجة الأمور في المنطقة ومنها لبنان.