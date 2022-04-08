أكدت دراسة مشتركة قام بها علماء من الصين وبريطانيا أن التطور الجوهري لنمو الكائنات إلى "حجم كبير" قد حدث قبل 602 مليون سنة.

وتتكون معظم الكائنات في الوقت الراهن من مئات الملايين من الخلايا، غير أنها عند ظهور الحياة على الأرض لأول مرة، كانت أطوالها عبارة عن بضعة ميكرونات فقط وغير مرئية للعيون المجردة.

وقد اكتشف العلماء السر وراء هذا التطور للكائنات، حسب نتائج الدراسة الأخيرة التي نشرت في المجلة الدولية (جيولوجي).

ويُعتقد أن كائنات لانتيان الحية، في محافظة شيونينغ بمقاطعة آنهوي في شرقي الصين حاليا، هي أقدم مجموعة معروفة من الكائنات الحية الكلية المعقدة في العالم. واختار فريق البحث نواة صخرية طولها 35 سم من الطبقة التي وُجدت فيها كائنات لانتيان، حيث اكتشفوا أن الكائنات الحية متعددة الخلايا ظهرت لأول مرة للوجود منذ حوالي 602 مليون سنة.

وقال يانغ تشوان، باحث في معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، إن المجموعة المبكرة من الكائنات الحية الكلية، المحفوظة في الصخر الأسود الذي يرجع تاريخه إلى فترة العصر الإدياكاري، تتكون من 18 شكلا مختلفا على الأقل من الكائنات متعددة الخلايا.

وذكر يانغ أن "الكائنات الحية الكلية من كائنات لانتيان لاتزال صغيرا من منظور اليوم، حيث بلغ طولها بضعة سنتيمترات فقط. غير أن تطورها من أحجام تقاس بالميكرون إلى كائنات يقاس حجمها بالسنتيمترات يمثل قفزة ضخمة في تاريخ تطور الكائنات الحية".

وأضاف يانغ أنه أثناء الانفجار الكمبري، نما طول بعض الكائنات الحية إلى مترين مع مزيد من الهياكل والوظائف المعقدة، مما أدى إلى نشوء أسلاف لكثير من الكائنات الحية الحديثة.

وأجرى هذا البحث المشترك كل من معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء ومعهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات، وهما تابعان للأكاديمية الصينية للعلوم، وهيئة المسح الجيولوجي البريطانية وجامعة دورهام. /