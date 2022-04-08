أظهر تقرير اقتصادي عودة نمو نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى التسارع خلال آذار/مارس الماضي بعد شهور من التباطؤ.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الولايات المتحدة ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 3ر58 نقطة مقابل 5ر56 نقطة خلال شباط/فبراير الماضي، حيث تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى تباطؤ النشاط.

جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات خلال الشهر الماضي أعلى قليلا من توقعات المحللين، بعد ثلاثة أشهر من تراجع المؤشر، في أعقاب وصوله إلى مستوى قياسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لدى قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي إلى 1ر60 نقطة مقابل 1ر56 نقطة خلال شباط/فبراير الماضي. كما ارتفع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة إلى 5ر55 نقطة مقابل 1ر55 نقطة خلال الفترة نفسها.

كما أظهر تقرير المعهد ارتفاع المؤشر الفرعي للتوظيف في قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي إلى 54 نقطة مقابل 5ر48 نقطة خلال شباط/فبراير الماضي وهو ما يشير إلى نمو الوظائف في القطاع بعد انكماشها في الشهر السابق.