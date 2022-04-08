رسم علماء صينيون بقيادة وي ون شنغ من جامعة بكين، إستراتيجية جديدة لصنع لقاحات ضد وباء كوفيد-19 تقدر على استنباط أجسام مضادة فعالة محايدة ضد متغيرات أوميكرون ودلتا، حيث طور الباحثون منصة لإنتاج الجيل المقبل المصمم من اللقاح أو لقاحات آر أن أيه الدائرية (circRNA).

وتم استخدام بروتين سبايك للفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 كهدف رئيسي للقاحات أم آر أن أيه (mRNA). غير أن هذه اللقاحات مع هيكل RNA خطي تميل إلى تخطي الهدف في تحييد المتغيرات الناشئة.

وحسب نتائج الدراسة المنشورة مؤخرا في مجلة (سيل)، فأن لقاحات circRNA ذات البنية الحلقية المغلقة أكثر استقرارا عن لقاحات mRNA، وتؤدي إلى استجابات مناعية خلطية وخلوية أقوى.

وتظهر أن اللقاحات تستخرج نسبة عالية من الأجسام المضادة المحايدة، وتمكن من الحماية الفعالة ضد SARS-CoV-2 في الفئران وقرود مكاك ريسوسي.

وقال الباحثون أن اللقاحات قادرة على إنتاج نوع من الاستجابة لدى خلايا تي الوقائية، تتمكن من تقليل بشكل فعال مخاطر أمراض الجهاز التنفسي المعززة الكامنة المرتبطة باللقاح.

وأظهرت الدراسة أن لقاحا واحدا من هذا النوع يستهدف أوميكرون سبب تحييدا فعالا للأجسام المضادة ضد أوميكرون ولكن ليس متغير دلتا، بينما لقاح آخر يستهدف دلتا محمي ضد كل من دلتا وأوميكرون أو يعمل كمعزز بعد جرعتين من التطعيم.

وفي هذا الصدد، اقترح الباحثون في إمكانية تطوير لقاح circRNA لدلتا إلى لقاحات مرشحة واسعة النطاق.