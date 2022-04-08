قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية قفزت إلى مستوى قياسي جديد في مارس الماضي، إذ أربكت الحرب في أوكرانيا أسواق الحبوب والزيوت النباتية.

وسجل مؤشر "الفاو" لأسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، 159.3 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 141.4 نقطة بعد تعديل بالزيادة في فبراير.

وسجل المؤشر قبل التعديل في فبراير 140.7، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت.

وكان مدير مكتب الطوارئ والصمود في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، رين بولسن، أعلن في وقت سابق أن الإصدار الجديد من التقرير العالمي الـ17 الذي يبحث مسألة انعدام الأمن الغذائي الحاد العالمي، سيصدر في نهاية أبريل من العام 2022، والمتوقع أن يظهر نمواً أكثر حدة من العام الماضي.

وقال بولسن، إن انعدام الأمن الغذائي الحاد، الذي يتطلب مساعدات إنسانية، ارتفع بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وصل إلى 161 مليون شخص يعانون من الجوع في 2021.

