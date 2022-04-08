شهدت أسعار السلع الغذائية العالمية قفزة كبيرة خلال مارس لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أدت الحرب في أوكرانيا إلى انتشار الصدمات عبر أسواق الحبوب الأساسية والزيوت النباتية.

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن متوسط مؤشر أسعار الغذاء – الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية - بلغ 159.3 نقطة في مارس، بارتفاع 12.6% عن فبراير عندما سجل بالفعل أعلى مستوياته منذ إطلاق المؤشر عام 1990.

وصعد مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 17.1% خلال مارس مقارنة بفبراير، مدفوعًا بالارتفاع الكبير في أسعار القمح إلى حد كبير نتيجة الحرب في أوكرانيا.

كما ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 23.2%، مدفوعًا بارتفاع أسعار زيت بذور دوار الشمس، والتي تعد أوكرانيا المصدر الرئيسي لها في العالم.



