ارتفعت البيتكوين خلال تعاملات الجمعة لتتداول عند 43.5 ألف دولار، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية بحوالي 4%، وتعد منخفضة بأكثر من 4% منذ بداية أبريل.

وارتفعت البيتكوين بنسبة 0.4% إلى 43565.5 دولار، في تمام الساعة 01:34 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين باس".

كما صعدت الإيثريوم بنسبة 2.01% إلى 3282.2 دولار، بينما تراجعت الريبل 0.34% عند 78.04 سنت.

هذا ودعت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" خلال كلمة ألقتها الخميس في الجامعة الأمريكية بواشنطن إلى مزيد من التنظيم لقطاع العملات المشفرة، وأضافت أن الأمر ضروري لدرء المعاملات الاحتيالية أو غير المشروعة.



