بيروت - داود رمال

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الڤاتيكان كانت ناجحة، والبرهان، القرار الذي اتخذه قداسة البابا بزيارة لبنان في يونيو المقبل، مشيرا الى أننا (نتطلع الى اليوم الذي سيأتي فيه البابا الى لبنان بعدما يتم تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها).

ولفت البطريرك الراعي الى أن البابا سيحمل معه كلمة رجاء الى لبنان وسيؤكد للبنانيين ان بعد هذا الليل الطويل الذي يعيشونه سيكون هناك فجر، كما انه سيشدد على قيمة لبنان وينوه بدوره وبتعدديته وديموقراطيته.

موقف البطريرك الماروني جاء بعد لقائه الرئيس عون امس، بحضور راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون الذي انضم الى اللقاء بصفته رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان والمسؤول عن ترتيب زيارة بابا الڤاتيكان الى لبنان على المستوى الكنسي. وتم خلال اللقاء التطرق الى التحضيرات لزيارة البابا الى لبنان، كما وجه البطريرك الراعي دعوة الى الرئيس عون للمشاركة في قداس عيد الفصح المجيد في بكركي.

وبعد اللقاء تحدث البطريرك الراعي الى الاعلاميين فقال: تشرفت مع المطران ميشال عون، بزيارة الرئيس لتهنئته على عودته بالسلامة من الڤاتيكان، حيث قام بزيارة ناجحة والبرهان القرار الذي اتخذه البابا بزيارة لبنان في حزيران المقبل.

وقد تطرق اللقاء الى هذا الموضوع لأن سيدنا المطران ميشال عون هو رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان ويتمثل فيها مختلف المطارنة من كل الكنائس، والمسؤول عن ترتيب الزيارة على المستوى الكنسي.

وقد اعطى الرئيس عون توجيهاته بالنسبة لترتيبات اللجنة الوطنية في القصر الجمهوري.

كما اطلعت الرئيس عون على لقاءاتي في مصر ونقلت له تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط، وهما يحملان هم لبنان، وقد شكرنا الرئيس السيسي على فتح أبواب مصر أمام اللبنانيين والشركات اللبنانية في هذا الظرف الصعب، كما على فتح الأسواق المصرية للتفاح اللبناني، وهو يحمل القضية اللبنانية في قلبه.

وكان لي الشرف بأن أوجه دعوة الى الرئيس عون للاحتفال معا بعيد الفصح، لاسيما وأن لدى الرئيس عون الحرص على المحافظة على هذا التقليد في عيدي الميلاد والفصح المجيد، وبأن نحتفل معه في بكركي.

وقال البطريرك الراعي (ان اللقاء تطرق الى عدة مواضيع، وجميعنا نتطلع الى شهر يونيو المقبل والى اليوم الذي سيأتي فيه قداسة البابا الى لبنان بعدما يتم تحديد تاريخ هذه الزيارة وبرنامجها، وهذا ما يعمل عليه حاليا في السفارة البابوية بالتنسيق مع المطران ميشال عون وفي اللجنة الوطنية في القصر الجمهوري).

وردا على سؤال لـ (الأنباء) حول قرار عودة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما الكويت والسعودية بالتزامن مع توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي قال (هذا الاتفاق وعودة السفراء أمران يكملان بعضهما البعض.

وقد تطرقنا خلال اللقاء مع الرئيس عون الى هذا الموضوع واستوضحت من فخامته بعض النقاط عن الاتفاق مع صندوق النقد، فأشار الرئيس عون الى انه تم الاتفاق على جميع المراحل كما على خطة الاصلاح، موضحا ان كل الأمور أصبحت جاهزة ومن الممكن ان نبدأ فورا بتطبيق الاتفاق، وعلى الحكومة ان تبادر الى تقديم مشاريع القوانين الى المجلس النيابي حيث اعلن الرئيس بري ان المجلس على استعداد للمباشرة بالقيام بما هو مطلوب منه في هذا السياق.

وقد أكد رئيس الجمهورية أيضا ان العمل في هذا الاتفاق لا يتوقف بعد اجراء الانتخابات النيابية في ظل حكومة تصريف أعمال. فهناك استمرار لعمل السلطة وقد اتخذت القرارات في هذا الموضوع قبل اجراء الانتخابات ويجب مواصلة العمل بها. أما فيما يتعلق بعودة سفراء التعاون الخليجي الى لبنان، فهذا الامر يصب في الاتجاه ذاته، خصوصا أن دول هذا المجلس يعبرون دائما عن استعداهم للوقوف الى جانب لبنان ومساعدته، إذا ليس هناك من تناقض بل تكامل).

وردا على سؤال قال (أنا أعتقد أن قداسة البابا سيحمل كلمة رجاء ليقول الى اللبنانيين أنكم تعيشون ليلا طويلا على كل المستويات، ولكن بعد هذا الليل الطويل سيكون هناك فجر.

وسيتحدث عن قيمة لبنان ودوره ومميزاته بالعيش معا وتعدديته، وعن ديموقراطيته والصعوبات التي يمر فيها اليوم على مختلف المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والمالية. سيكون لديه كلمة رجاء).

وردا على سؤال دعا (اللبنانيين الى الاقتراع، لأنه لا يكفي المطالبة بالتغيير، إذ لا تملكون الحق بالقول ان ليس لديكم ثقة بأحد، فالاقتراع هو واجب دستوري، وإذا فعلا تريدون التغيير فعليكم التوجه الى صناديق الاقتراع وتختارون أشخاصا تمنحونهم ثقتكم. فلا يكفي القول بأن ليس لدي ثقة بأحد، فهذا كلام لا يقال.

ولا يمكن اعتبار الجميع سيئ، واختاروا الاشخاص الذين تعتبرون أنهم سيتمكنون من إجراء التغيير في لبنان، والاشخاص الذين يلبون صرخاتكم. فنحن في الأساس باركنا الثورة عندما بدأت. لماذا؟ لأنها كانت عابرة للطوائف والمناطق وبدأت بشكل عفوي.

وكنا نقول للثوار دائما، أكملوا مسيرتكم ولكن اعلموا ماذا تريدون. اعملوا على تهيئة النخب من بينكم وتوقفوا عن حرق الدواليب وقطع الطرقات. ونحن دائما ندعو اللبنانيين الى كثافة الاقتراع، ففي صناديق الاقتراع يبدأ التغيير).

وعن أهمية تخفيف حدة الخطاب السياسي وتعزيز الوحدة الوطني قبل زيارة البابا قال (هذا الامر لا يحصل بسحر ساحر، ويتطلب عملا مكثفا، وللأسف زادت حدته مع اقتراب الانتخابات التي يجب أن تشهد تنافسا بالبرامج بدلا من الاهانات والاساءات. واليوم اصبح هذا الامر بعيدا جدا.

ونحن نسأل ما معنى الوحدة الوطنية؟ نحن نطالب بالوحدة الوطنية ليس لأننا مختلفون على الرؤية. فهل يا ترى لدينا جميعا ولاء للبنان؟ للدولة ولمؤسساتها؟ فاللبنانيون يقولون، والمسيحيون خصوصا، انهم منقسمون. وأنا اقول لهم: هل هم منقسمون ايديولوجيا. كلا بل هم منقسمون لأن هناك أمر غير طبيعي يتعلق بالولاء للبنان. ولاؤنا جميعا يجب أن يكون للبنان، وعندها تتكون الوحدة الوطنية.

وأنا شخصيا كنت انتقد تسمية الحكومة بحكومة وحدة وطنية، إذ لا يمكن أن يكون اسمها وحدة وطنية عندما يجلس الأضداد والمتباغضون معا. الوحدة الوطنية تتكون عندما يتم التفاهم والتصالح حول الشؤون الوطنية، فيما هم يسمونها نقاطا خلافية.

وأنا أكرر الدعوة الى المسؤولين اللبنانيين انه في حال عجزهم عن الجلوس الى طاولة لحل الامور، فيجب عندئذ حصول مؤتمر دولي كما حصل في الطائف وغيره.

وفخامة الرئيس وجه دعوة مرتين الى طاولة الحوار، فمن لبى الدعوة؟ فلا يمكن إجراء وحدة وطنية إذا كان الجميع يشارك في الحكومة. فأولا علينا أن نتفاهم على ما يسمونه نقاطا خلافية ومعرفة ما هي هذه النقاط. فالطبيب يجب أن يشخص للمريض مرضه أولا.

واللبنانيون لا يريدون الجلوس الى طاولة لتشخيص المشكلة. وأنا أعتقد أنه سيكون للبابا كلام قوي في هذا الموضوع، ففي الڤاتيكان يتألمون على لبنان وشعبه المنقسم، بل بالأحرى على سياسييه المنقسمين).