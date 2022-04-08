هادي العنزي

بمواجهات مثيرة ومتكافئة فنيا، تواصل دورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم، التي تقام برعاية نائب رئيس مجلس الأمة المحامي أحمد خليفة الشحومي، منافساتها الكروية في يومها الرابع تواليا، وتمكن فريق «الحفرة» من إقصاء نظيره المجد من الدور ال 64 بعدما تغلب عليه 7-0 في نتيجة هي الأعلى في الدورة، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الشحومي في منطقة سلوى.



وفي مباريات أخرى، تأهل فريق المرحوم الشيخ دعيج الخليفة إلى الدور ال 32 بعد انسحاب فريق «أبو جاسم» لتحتسب النتيجة (3-0) بحسب نظام البطولة، كما انسحب فريق سعد الخطيب من أمام نظيره «الصبية» ليتأهل الأخير إلى الدور الـ 32، وفي مواجهة رابعة تمكن ديوان الشحومي من التفوق على نظيره «خال الكلفس» بهدفين دون رد، وجاءت نتيجة آخر مباريات اليوم الرابع لمصلحة «بورتو» بعدما تفوق على نظيره فريق قطعة 9 بركلات الترجيح 4-2، بعد أن تعادل الفريقان 0-0 في الوقت الأصلي للمباراة.



وتقام دورة الشحومي الرمضانية الرابعة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وبمشاركة ثمانية لاعبين في كل فريق، ولمدة 20 دقيقة موزعة على شوطين، وتحظى برعاية أرينا مول، وجريدة الأنباء، ونادي القرين، وجمعية سلوى التعاونية، وشركة بارفي، وشركة سبيرو.

نجاح متواصل.



من جهته، أكد عضو اللجنة المنظمة محمد الهران أن دورة الشحومي في نسختها الرابعة تواصل النجاح يوما بعد آخر، وقال:«لله الحمد بتضافر الجهود، وتعاون الجميع، تواصل الدورة نجاحها المتميز، مؤكدة حرص الشباب الكويتي على ممارسة الرياضة بمختلف أوجهها وخاصة كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في الكويت، ونأمل باستمرار التعاون من الجميع، لكي نقوم بعملنا على أكمل وجه، ولتظهر الدورة الرمضانية بالصورة المشرفة التي يرتضيها الجميع».



واشار الهران إلى أن منافسات الدورة تشهد مستويات فنية متميزة، مضيفا أن أغلب المباريات فيها ندية وإثارة حتى دقائقها الأخيرة، وهذا من شأنه أن يجعل من الصعوبة بمكان التوقع المبكر للفريق الفائز باللقب، وقد سعدنا بمشاركة عدد من نجوم منتخب الكويت الوطني لكرة القدم السابقين في الدورة، ونأمل التوفيق للجميع، مشيدا بتعاون جميع اللاعبين وحرصهم على الالتزام بكافة التعليمات الفنية والإدارية.