أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قبوله حكم المحكمة العليا بإلغاء قرار حلّ البرلمان الذي سيمضي في مناقشة مقترح حجب الثقة عنه، بينما واصل التنديد بمؤامرة دبرتها الولايات المتحدة ضدّه.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان السبت لتقرير مصير نجم الكريكت السابق الذي يتولى السلطة منذ 2018. ومن المرجح أن تُحجب الثقة عنه بعد أن أعلنت المعارضة أن لديها أغلبية داعمة للقرار في المجلس.



وقال عمران خان مستهلا خطابا مدته 40 دقيقة "خاب أملي لقرار المحكمة العليا، لكنني أريد أن أوضح أنني أحترم المحكمة والنظام القضائي الباكستاني".



وهاجم رئيس الوزراء حزبي المعارضة الرئيسيين "الرابطة الإسلامية الباكستانية" و"حزب الشعب الباكستاني" اللذين هيمنا على السياسة لعقود تخللتها انقلابات عسكرية.



وأضاف "أقبل حكم المحكمة"، معربا عن أسفه لكون أعلى محكمة في البلاد لم تأخذ في الاعتبار اتهاماته للولايات المتحدة ب"التدخل" في شؤون البلاد والسعي للإطاحة به بتواطؤ من المعارضة.



ووفقا له، فإن الولايات المتحدة غضبت من انتقاداته المتكررة للسياسة الأميركية في العراق وأفغانستان، ومن زيارته لموسكو يوم اندلاع الحرب في أوكرانيا. وقد نفت واشنطن اتهامات خان.



وتابع رئيس الوزراء الباكستاني "لن أقبل هذه الحكومة المستوردة بأي حال من الأحوال"، معترفا ضمنا بأنه خسر المعركة. ودعا أنصار حزبه "حركة إنصاف" إلى التظاهر سلميا الأحد.



وابدت المعارضة الباكستانية ارتياحها بعد إعلان المحكمة.وقال زعيم المعارضة في البرلمان شهباز شريف رئيس "حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية"، إن "هذا القرار أنقذ باكستان ودستورها". ويُتوقع أن يصبح شريف رئيسا للوزراء في حال نجحت مساعي إطاحة خان.



بدوره، قال بيلاوال زرداري بوتو نجل رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو وزعيم "حزب الشعب الباكستاني"، إن "الديموقراطية هي أفضل انتقام".