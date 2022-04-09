قال مسؤول دفاعي أميركي كبير إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا استخدمت صاروخا باليستيا قصير المدى لضرب محطة للسكك الحديدية في شرق أوكرانيا.

وقالت أوكرانيا إن 50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، فيما أُصيب عدد أكبر في الهجوم على المحطة بمدينة كراماتورسك التي كانت تكتظ بالمدنيين الفارين من خطر هجوم روسي كبير.



وقال المسؤول الدفاعي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تعتقد أن القوات الروسية استخدمت صاروخا من طراز إس.إس-21 سكاراب في الضربة، بالرغم من أن الدافع وراء الهجوم لا يزال غامضا.



ويستخدم حلف الأطلسي اسم إس.إس-21 للإشارة إلى نوع من الصواريخ يعرف باسم توشكا في دول الاتحاد السوفيتي السابق.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية (ريا) عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الصواريخ التي تشير تقارير إلى أنها أصابت المحطة، غير مستخدمة سوى في الجيش الأوكراني، وإن القوات المسلحة الروسية لم يكن لها أهداف محددة في كراماتورسك اليوم الجمعة.



وتظهر مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة، ما يبدو أنها قوات روسية في أوكرانيا أو بالقرب منها تنقل قاذفات صواريخ توشكا.



من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن القصف الذي استهدف محطة القطارات في كراماتورسك الأوكرانية وأوقع 50 قتيلا على الأقل، يشكل "جريمة ضد الإنسانية".



وجاء في تصريح أدلى به وزير الخارجية الفرنسي لمحطة "فرانس 5" التلفزيونية الفرنسية أن السلطات الأوكرانية كانت قد دعت السكان إلى مغادرة دونباس خصوصا بواسطة القطارات خوفا من هجوم روسي واسع النطاق للسيطرة على المنطقة.



وقال لودريان "ضربوا المحطة في هذا التوقيت (مستهدفين) لاجئين أي مدنيين، لذا يندرج هذا الأمر في إطار الجرائم ضد الإنسانية"، في إشارة واضحة إلى القوات الروسية.



وشدد الوزير الفرنسي على أنها "جرائم ضد الإنسانية" مشيرا إلى أن معاقبة مرتكبيها تجرى "بالطبع أمام المحكمة الجنائية الدولية"، واصفا الضربة بأنها "مشينة" ومنددا بـ"مجزرة جديدة".



وأكد أن هذه الجرائم "لا يمكن أن تمر من دون عقاب" في إشارة إلى مجازر ارتُكبت بحق مدنيين في ضواحي كييف.



وشدّد لودريان على ضرورة "الإسراع" في التحرّك على صعيد الخبراء وفي "التوثيق" بغية "توفير أدلة على وقوع جرائم ضد الإنسانية".



وقال وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده تعتزم إرسال خبراء إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير الدعم للمدعية العامة الأوكرانية.



في غضون ذلك، أعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارتها كييف أن روسيا مهددة ب"التفكك" بسبب العقوبات التي تفرض عليها، في حين أن لأوكرانيا "مستقبلا أوروبيا".



وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي "ستغرق روسيا في التفكك الاقتصادي والمالي والتكنولوجي، في حين تسير أوكرانيا نحو مستقبل أوروبي".



واضافت أن "معركتكم هي أيضا معركتنا. أنا هنا في كييف معكم اليوم لتوجيه رسالة بالغة القوة: الاتحاد الاوروبي الى جانبكم. نحن الى جانبكم".



ونددت فون دير لايين بما حصل للمدنيين في بوتشا، الامر الذي نسبته اوكرانيا الى القوات الروسية التي احتلت هذه المدينة الصغيرة شمال غرب العاصمة الاوكرانية.



وقالت "لقد تحطمت إنسانيتنا في بوتشا"، واصفة أيضا مقتل خمسين مدنيا في قصف استهدف محطة كراماتورسك في شرق أوكرانيا قبل بضع ساعات بأنه "مروع".



واكدت "أننا نستنفر قوتنا الاقتصادية لجعل (فلاديمير) بوتين يدفع ثمنا باهظا جدا".



وفي الإطار، ذكرت وثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد وافق على تجميد الأصول المملوكة في الاتحاد الأوروبي لكل من رئيس سبيربنك، أبر بنوك روسيا، وابنتي فلاديمير بوتين والمزيد من رجال الأعمال المقربين منه.



وأدرج الاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب في أوكرانيا نحو 700 شخص على صلة بالكرملين أو اتهموا بدعم الغزو لأوكرانيا في القائمة السوداء.



الى ذلك، اعربت روسيا عن املها في أن تنتهي عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا "في المستقبل القريب"، وفقا لما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.



وأوضح بيسكوف في مؤتمر صحافي يومي أن العملية مستمرة ويجري تحقيق أهداف روسيا، بينما يجري تنفيذ أعمال موضوعية في المجال العسكري وحول طاولة المفاوضات أيضا.



وقال "نتمنى أن تصل هذه العملية في الأيام المقبلة في المستقبل القريب إلى أهدافها أو تنتهي ... عبر المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني".