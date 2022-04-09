بيروت ـ يوسف دياب



تحولت القاضية غادة عون من مدعية عامة في جبل لبنان، تحرك الدعاوى والملاحقات القضائية ضد خصوم عهد الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي، إلى مدعى عليها وملاحقة مسلكيا من قبل مرجعيتها وقضائيا من أقرب المقربين إليها، بعد سلسلة ارتكابات ومخالفات قانونية راكمتها على مدى السنتين الماضيتين.



المفاجأة المدوية جاءت من هيئة التفتيش القضائي، التي اتخذت قرارا بإحالتها على المجلس التأديبي للقضاة، وذلك بناء على تحقيقات أجراها التفتيش القضائي بـ12 دعوى مقامة ضدها، وبطلب مباشر من مجلس القضاء الأعلى، بفعل تمردها على قرار رئيسها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وتخطيها تنبيهات مجلس القضاء الأعلى الذي حذرها من إطلاق تصريحات سياسية وتغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي هاجمت فيها القضاء و«التغاضي عن محاربة الفاسدين».



وغيرها من الدعاوى المقدمة من محامين بسبب تجاوزات القاضية المذكورة بمعرض تعاطيها مع ملفات عرضت عليها.



ويأتي قرار التفتيش القضائي، غداة تلبية القاضية غادة عون، دعوة خاصة من المرشح للانتخابات النيابية في طرابلس (شمال لبنان) عمر حرفوش، إلى حفل تكريمي أقامه على شرفها في أحد أجنحة مبنى مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس، حضره عشرات اللبنانيين من أبناء الجالية في فرنسا، وإطلاقها مواقف سياسية عالية النبرة، وحديثها عن عدد من القضاة بالتهكم ووصفهم بـ«الجبناء»، وهو ما استدعى عقد جلسة طارئة لمجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها بحق هذه القاضية وتجاوزاتها الفاضحة.



وأكد مصدر قضائي لـ«الأنباء»، أن «ظهور القاضية عون في حفل تكريمي لها في باريس شكل صدمة في أوساط قصور العدل، خصوصا وأنها لم تحصل على إذن مسبق من مجلس القضاء ومن وزير العدل هنري خوري للسفر إلى الخارج كما يفرض القانون».



وشدد على أن «رئيس وأعضاء مجلس القضاء ذهلوا لظهور القاضية عون في الحفل التكريمي في باريس، وما سمعوه من تسجيلات لها تتضمن مواقف سياسية، واتهامها لقوى وشخصيات بالفساد، ووصفها عددا من زملائها القضاة بالجبناء والخاضعين».



وحاولت القاضية عون المدعومة من رئيس الجمهورية ميشال عون وتحظى بغطائه المباشر، إلى استدراك الوضع والتخفيف من وطأة ما أقدمت عليه، فأعلنت لمحطة «أو. تي. في» التابعة للرئيس عون والتيار الوطني الحر، أنها استحصلت على إذن من وزير العدل للسفر، وأنها أبلغت أنها ستلبي دعوة مجلس الشيوخ الفرنسي لتكريمها، وأوضح مصدر مطلع في وزارة العدل لـ «الأنباء»، أن عون «بعثت برسالة مقتضبة عبر تطبيق «واتساب» لوزير العدل الموجود خارج لبنان، أعلمته فيها أنها تلقت دعوة من مجلس الشيوخ الفرنسي، وترغب بتلبية هذه الزيارة، لكن الوزير طلب منها تزويده بورقة الدعوة التي وردتها من مجلس الشيوخ الفرنسي، فوعدته بذلك، ليتفاجأ أنها غادرت لبنان قبل الحصول على مواقفة رسمية من وزارة العدل».



ووفق تعبير المصدر في وزارة العدل فإن الوزير خوري المحسوب من حصة رئيس الجمهورية «لن يقف مكتوف اليدين حيال تخطيه، وأنه بصدد اتخاذ الاجراء المناسب بحق غادة عون فور عودته إلى بيروت».



وأشار المصدر إلى أن «الاجراء المذكور قد يبدأ بتأنيب القاضية عون، وصولا إلى وقفها عن العمل إلى أن حين انتهاء محاكمتها أمام المجلس التأديبي وصدور قرار نهائي عنه».



ولم تنته أزمة قاضية «العهد القوي» عند هذا الحد، إذ أن المحامي رامي عليق (من تجمع متحدون) أحد أبرز المقربين منها والذي كان يرافقها في عمليات المداهمة لشركة «مكتف للصيرفة» ويشجعها على ختم المؤسسة بالشمع الأحمر، تقدم أمس بدعوى ضد القاضية عون، متهما إياها بـ«التسييس والاستنسابية والعمل لصالح التيار الوطني الحر، واعتباره أن فاقد الشيء لا يعطيه وأن الفاسد لا يمكنه أن يصلح الفساد».



وفيما تقدم المحامي عليق بدعوى جديدة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، زاعما أن الأخير ارتكب جرائم فساد في معرض ممارسته للحكم، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة بيانا، اعتبر فيه أن المحامي المدعي «تعود على الترهات والأضاليل ونبش قضايا أثبتت أنها مفبركة»، واصفا إياه بـ«النموذج الأسوأ في تاريخ القضاء المحترم الحريص على إحقاق الحق بعيدا عن المسرحيات والاطلالات الإعلامية غير المألوفة».



وتأتي دعوى عليق ضد ميقاتي بعد ساعات على قرار ظني أصدره القاضي أبو سمرا، أسقط فيها الدعوى التي أقامتها القاضية عون ضد رئيس ميقاتي ونجله ماهر وابن شقيقه عزمي ميقاتي ومجموعة ميقاتي التجارية، بدعوى الاستحصال على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان، حيث رأى قاضي التحقيق أن الدعوى المذكورة «ساقطة بمرور الزمن».