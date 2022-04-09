تواصل مبرة العوازم الخيرية الخيرية، تقديم وجبات الإفطار للفئات المحتاجة في عدة مناطق ومساجد مختلفة داخل الكويت.

وصرح رئيس مجلس إدارة المبرة حمد زيد البسيس بأن المبرة تستهدف توفير وجبات الإفطار للعمالة الوافدة داخل البلاد، بينما يتم تقديم السلال الغذائية للأسر المتعففة دعماً لهم ولذويهم في هذا الشهر المبارك.

وأضاف البسيس أن المبرة قامت بتنفيذ مشروع إفطار الصائم داخل عدد من المساجد في مناطق سلوى والرميثية والفنيطيس وحولي والجهراء.

وأشار البسيس إلى اهتمام المبرة بمواصلة تقديم الإفطارات للصائمين، لأهميتها الكبرى في تخفيف الأعباء المعيشية عن المحتاجين في هذا الشهر الفضيل.

كما جدد البسيس شكره ودعاءه لكل المحسنين الكرام من أهل الكويت الذين ساهموا في توفير إفطار الصائم للفئات المحتاجة، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم هذا العمل المبارك، مشيداً في الوقت ذاته بالمتطوعين الذين يبذلون أوقاتهم وجهدهم في تقديم الإفطارات للصائمين.