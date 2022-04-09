اسامة ابو السعود

حقق المصور الكويتي م.محمد عوض مفاجأة كبيرة بحصوله على الميدالية الذهبية في مسابقة النمسا الدولية للتصوير الفوتوغرافي في محور (الماء).



وتعد هذه المسابقة من أقوى مسابقات العالم في التصوير الفوتوغرافي باعتراف الاتحاد الدولي للتصوير الفوتوغرافي والجمعية الأميركية للتصوير، حيث بلغ عدد الصور في المسابقة نحو 150 ألف صورة بين 130 دولة حول العالم.



وقال م. محمد عوض في تصريحات صحافية «الحمد لله الفوز بالميدالية الذهبية ورفع اسم الكويت عاليا في هذه المسابقة التي تحظى بمشاركة عالمية واسعة ويشرف عليها لجان تحكيم من أقوى اللجان العالمية».



واكد أن الجائزة لها مكانة خاصة في سلسلة الجوائز العالمية التي حصل عليها نظرا لمكانة المسابقة عالميا وعدد المشاركين فيها.



ودعا عوض الى ضرورة وضع آليات حكومية للاستفادة من إمكانات الشباب الكويتي وتبني مواهبه وإبداعاته في مختلف مجالات الإبداع.



وهذه ليست المرة الاولى التي يفوز فيها م.محمد عوض بجائزة عالمية في التصوير الفوتوغرافي حيث سبق وشارك في العديد من المسابقات وفاز بجوائز عديدة منها جائزة (النمسا) الدولية الميدالية الذهبية القوه الديناميكية.



كما فاز م.محمد عوض ايضا بمسابقة ماريا لويزا العالمية (الإسبانية) للتصوير الفوتوغرافي - الجائزة الشرفية في محور السفر، ومسابقة سيينا العالمية للتصوير الفوتوغرافي (إيطاليا) حيث فاز بالجائزة الشرفية عن تصوير السفر وجائزة اختيار الحكام.