حظيت أغنية المطرب الشعبي أحمد شيبة "طبع الكبير" من مسلسل (الكبير أوي 6)، المعروض في موسم رمضان الحالي، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 594 ألفا و34 مشاهدة منذ إذاعتها قبل 4 أيام.

وقام أحمد شيبة بتقديم الأغنية في فرح الكبير خلال الحلقة الرابعة من المسلسل الذي تستمر فيه مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم في أحداث الجزء السادس حيث تعود الشخصيات الثلاث للظهور مجددًا بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس.

وقدم شيبة أغنيتين في حفل زفاف الكبير أوي على مربوحة، التي تقوم بدورها الفنانة الشابة رحمة أحمد، إحداهما أغنية زينة الرجال، من كلماته، وألحان فارس فهمي، وتوزيع أشرف البرنس.

وتدور أحداث مسلسل (الكبير اوي ج 6) حول "الكبير أوى" الذي أصبح ملتزما بمسئولية تربية أبنائه (العترة وجونى) ويقرر الزواج من امرأة لمراعاتهما، أما جونى فيحاول إيجاد عمل يحقق منه الربح ولذلك يقرر عمل فيديوهات على السوشيال ميديا لأهل المزاريطة، يظل الشقيق الثالث حزلقوم كما هو يتورط في العديد من المشاكل في أي مكان يتواجد فيه.

يشارك في بطولة مسلسل (الكبير أوي)، أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سالم، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، أحمد سعد، وأسما إبراهيم، وتأليف مصطفي صقر وإخراج أحمد الجندي.