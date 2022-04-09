وجد علماء من جامعة كاليفورنيا أن المُركّبات الموجودة في كل من الشاي الأخضر والأسود تعمل على إرخاء الأوعية الدموية عن طريق تنشيط بروتينات القنوات الأيونية في جدار الأوعية الدموية.

وأشارت العلماء - في دراسة جديدة - إلى أن ما يصل من ثلث السكان البالغين في العالم يعانون من ضغط الدم المرتفع، وتعتبر هذه الحالة عامل الخطر رقم واحد في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات المبكرة على مستوى العالم.

ويمكن أن تساعد نتائج هذه الدراسات في تصميم أدوية جديدة لخفض ضغط الدم، وبالتالي تحسين الصحة العامة العالمية.. فيما كانت دراسات سابقة قد وجدت أن شرب الشاي الأخضر أو الأسود يمكن أن يقلل من ضغط الدم بكمية صغيرة ولكن ثابتة.